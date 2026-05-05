Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.370,57 %0,01
        DOLAR 45,2202 %0,06
        EURO 52,9142 %0,12
        GRAM ALTIN 6.611,36 %0,61
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,73 %0,96
        BITCOIN 80.875,00 %1,18
        GBP/TRY 61,2856 %0,16
        EUR/USD 1,1692 %0,01
        BRENT 113,31 %-0,99
        ÇEYREK ALTIN 10.809,58 %0,61
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TÜİK: Kırmızı et üretimi 2025'te yüzde 10,5 azaldı

        TÜİK: Kırmızı et üretimi 2025'te yüzde 10,5 azaldı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kırmızı et üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,5 azalarak 1 milyon 885 bin 130 ton oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı et üretimi 2025'te yüzde 10,5 azaldı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kırmızı Et Üretim İstatistikleri'nin 2025 yılı verilerini açıkladı.

        Buna göre, 2024 yılında 2 milyon 105 bin 895 ton olan kırmızı et üretimi, 2025 yılında yüzde 10,5 azalarak 1 milyon 885 bin 130 ton olarak tahmin edildi.

        Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 11,5 azalarak 1 milyon 313 bin 7 ton, koyun eti üretimi yüzde 8,1 azalarak 468 bin 470 ton, keçi eti üretimi yüzde 8,8 azalarak 90 bin 744 ton, manda eti üretimi ise yüzde 6,3 azalarak 12 bin 909 ton oldu.

        Kırmızı et üretiminin, 2024 yılında yüzde 70,4'ünü sığır eti, yüzde 24,2'sini koyun eti, yüzde 4,7'sini keçi eti ve yüzde 0,7'sini manda eti oluştururken; 2025 yılında yüzde 69,7'sini sığır eti, yüzde 24,9'unu koyun eti, yüzde 4,8'ini keçi eti ve yüzde 0,7'sini manda eti oluşturdu.

        Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde ise toplam kırmızı et üretiminin 2016 yılında 1 milyon 303 bin 648 ton iken 2025 yılında 1 milyon 885 bin 130 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 3 Mayıs 2026 (Gündem Merceği: Gayrimenkulde Güven, Toplum Sağlığı Ve Siyasetin Geleceği)

        İkinci el araç satışındaki sistem emlakta da uygulanacak. Emlakta yeni dönem güvenli ödeme sistemi ne getirecek? Çocuklarda tansiyon artışı noodle ile bağlantılı mı? Erken yaşta hipertansiyon niye arttı? Süresi dolan Trump ne yapacak? Anne olma yaşı ne kadar ilerledi? Geç dönem hamilelikte nelere di...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?