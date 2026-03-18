Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.285,11 %0,51
        DOLAR 44,2192 %0,06
        EURO 51,1635 %0,28
        GRAM ALTIN 7.122,97 %0,14
        FAİZ 40,08 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 113,56 %0,75
        BITCOIN 73.736,00 %-1,08
        GBP/TRY 59,0944 %0,05
        EUR/USD 1,1532 %-0,07
        BRENT 101,82 %-1,55
        ÇEYREK ALTIN 11.643,57 %0,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK: Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 30 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 30 arttı

        Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 30,59 arttı, aylık yüzde 3,86 arttı

        Giriş: 18.03.2026 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım-GFE arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı.

        Buna göre, Tarım-GFE'de, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,86 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,47 artış gerçekleşti.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,07 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,58 artış gerçekleşti.

        Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,09 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 22,01 artış gerçekleşti.

        Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,74 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 13,28 artış ile diğer mal ve hizmetler oldu.

