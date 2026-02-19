Tüketici güveninde yükseliş

Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesinde tamir için kaldırılan kamyon damperi faciaya yol açtı. Damperin aniden düşmesi sonucu iş yeri sahibi Muhammet Gündüz ile araç sahibi Sinan Konakçı hayatını kaybederken, Gündüz'ün oğlu Berke Gündüz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı