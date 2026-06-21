2026 Dünya Kupası F Grubu 2. hafta maçında Tunus ile Japonya kozlarını paylaştı. Mücadele Japonya'nın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Daichi Kamada, 31 ile 83. dakikalarda Ayase Ueda ve 69'da ise Junya Ito kaydetti.

Bu sonucun ardından Japonya 4 puana yükseldi ve gruptan çıkma iddiasını sürdürdü. Tunus ise turnuvaya veda etti.

F Grubu güncel puan durumu:

Hollanda - 2 maç - 4 puan

Japonya - 2 maç - 4 puan

İsveç - 2 maç - 3 puan

Tunus - 2 maç - 0 puan