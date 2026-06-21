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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Tunus: 0 - Japonya: 4 | MAÇ SONUCU (2026 Dünya Kupası - Tunus-Japonya özet izle)

        Tunus: 0 - Japonya: 4 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası F Grubu 2. maçında Tunus ile Japonya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Japonya 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 09:08 Güncelleme:
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        Japonya'dan dört dörtlük galibiyet!

        2026 Dünya Kupası F Grubu 2. hafta maçında Tunus ile Japonya kozlarını paylaştı. Mücadele Japonya'nın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Daichi Kamada, 31 ile 83. dakikalarda Ayase Ueda ve 69'da ise Junya Ito kaydetti.

        Bu sonucun ardından Japonya 4 puana yükseldi ve gruptan çıkma iddiasını sürdürdü. Tunus ise turnuvaya veda etti.

        F Grubu güncel puan durumu:

        Hollanda - 2 maç - 4 puan

        Japonya - 2 maç - 4 puan

        İsveç - 2 maç - 3 puan

        Tunus - 2 maç - 0 puan

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