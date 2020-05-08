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Tur Assist, OYAK ile iş birliği yaparak OYAK üyeleri, üye aileleri, OYAK ve Grup Şirketleri çalışanları ve onların ailelerine ‘Dijital Sağlık Platformu’ ile OYAK Doktorum üzerinden online tıbbi danışmanlık, online psikolog, online diyetisyen ve yenidoğan bakım hizmeti vermeye başladığını duyurdu.

Özellikle koronavirüs sebebiyle hastaneye gitmeye çekinen ve sağlık sorunu yaşayan kişilerin, 'Dijital Sağlık Platformu' ile yurt içinden veya yurt dışından dahiliye, kulak burun boğaz, acil doktoru, psikolog ve diyetisyen gibi uzman hekimlerle canlı ve görüntülü konuşabileceği, mesaj ile iletişime geçebileceği veya telefonda doktorlarla konuşarak sağlık sorunlarını çözebileceği aktarıldı.

İnterneti olmayan kullanıcıların ise Tur Assist'in çağrı merkezinden randevu alarak seçtikleri doktorla konuşabilecekleri bildirildi.

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, "Hizmetten yararlanmak isteyen kişiler telefon, web sitesi veya uygulama üzerinden kolayca randevu alabiliyor ve seçtikleri doktorlarımızla görüşebiliyorlar. Ayrıca, yeni anne olmuş kişiler 'Yenidoğan Bakım Hizmetimiz' ile akıllarına takılan soruları veya yaşadıkları problemleri hızlıca çözüme kavuşturabiliyor. Hizmetimizi Medipol Hastanesi’nin uzman hekim ve danışmanları ile profesyonel bir şekilde sağlıyoruz" dedi.

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