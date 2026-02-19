Canlı
        Turizm ve restoran odaklı yerli uygulama - Turizm Haberleri

        Turizm ve restoran odaklı yerli uygulama

        Protel, yapay zekâ tabanlı misafir iletişimi çözümü Heyhotel AI'yi sektörün kullanımına sundu. 35'ten fazla dilde, 7/24 ve çok kanallı iletişim imkânı sunan platform; rezervasyondan teknik servise, oda hizmetlerinden restoran yönetimine kadar tüm operasyonel süreçleri tek merkezden yöneterek işletmelerin iş yükünü hafifletmeyi hedefliyor

        Giriş: 19.02.2026 - 11:26 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:26
        Turizm ve restoran odaklı yerli uygulama
        Protel yapay zekâ tabanlı misafir iletişimi çözümü Heyhotel AI ile stratejik iş birliği yaptı. Protel ve Heyhotel AI’ın iş ortaklarının kullanımına sunduğu sistem; otel ve restoranlarda misafirle temasın başladığı ilk andan sürecin sonuçlanmasına kadar iletişimi 35’ten fazla dilde, 7/24 ve çok kanallı olarak yönetebilen entegre bir operasyon katmanı sağlamayı amaçlıyor.

        Verilen bilgiye göre; Heyhotel AI, telefon, WhatsApp, Telegram gibi web tabanlı sohbet ve mobil uygulama üzerinden gelen talepleri tek merkezde toplayabiliyor. Sesli ve yazılı yapay zekâ ajanları sayesinde misafir taleplerine anında yanıt verirken; rezervasyon, temizlik, teknik servis ve restoran süreçlerini doğru departmana yönlendiriyor ve tamamlanana kadar bu süreçleri takip ediyor. İletişim kanalları üzerinden taleplerin %90’ını insan müdahalesi olmadan sonuçlandırabilen sistem, işletmelerin operasyonel yükünü hafifletirken, yanıt hızındaki artışla rezervasyon kaçırma oranlarını da en aza indiriyor.

        Protel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Metin Arghan’ın yanı sıra Heyhotel Kurucuları Ahmet Göker, Z. Emre Çüngüşlügil ve Ekin Şen’in katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında; çözümün sahadaki uygulamaları canlı demolar üzerinden katılımcılara gösterildi.

        Toplantıda konuşan Protel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Metin Arghan, “Günümüzde konaklama sektöründe misafirle temas artık tek bir kanal üzerinden ilerlemiyor. Telefon, mesajlaşma uygulamaları, web ve mobil kanallar üzerinden eş zamanlı ve yoğun bir iletişim akışı var. Bu yapı, operasyonel yükü artırırken yanıt hızını gelir ve memnuniyetle ilişkilendiriyor. Protel olarak 36 yıllık deneyimimizle, sektörün bu gelişmeleri dikkate alarak operasyon modellerini dönüştürmesi gerektiği gerçeğinden hareket ederek Heyhotel AI’yi portföyümüze dahil ettik. Bu sayede iş ortaklarımızın misafir iletişimini daha entegre, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık 500 işletmeyi bu teknolojiyle buluşturarak sektörün dijital gücünü artırmak” dedi.

        Heyhotel AI Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Göker ise konaklama sektöründe misafir iletişiminin parçalı bir yapıda ilerlediğini belirterek şunları söyledi: “Rezervasyon öncesi sorulardan oda servisi ve teknik destek taleplerine, restoran ve spa rezervasyonlarından konaklama sonrası iletişime kadar tüm temas noktalarını sesli ve yazılı olarak tek bir platform üzerinden yönetiyoruz. Heyhotel AI ile misafirleri karşılamanın da ötesine geçerek süreci yöneten ve sonuçlandıran bir yapı sunuyoruz. Heyhotel AI, gelen çağrı veya mesajı analiz eder, işletmenin kurallarına göre uygun seçenekleri oluşturur ve süreci rezervasyon ya da tamamlanmış bir hizmetle sonuçlandırır. Bu yapı, mevcut otel yönetim sistemleri ve merkezi rezervasyon sistemleri ile entegre çalışır.”

        Heyhotel AI Kurucu Ortağı ve COO’su Z. Emre Çüngüşlügil de platformun farklı ölçek ve segmentlerdeki işletmelere uyarlanabildiğine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: “Sektörde lüks konaklama hizmeti veren oyunculardan global zincir markalara kadar her işletmenin önceliği farklı. Bu nedenle Heyhotel AI’yi yalnızca bir iletişim çözümü olarak geliştirmedik, marka kimliğine ve operasyonel modele uyum sağlayabilen stratejik bir altyapı olarak da konumlandırdık. Entegrasyon sürecinde teknik uyum kadar servis akışı ve misafir beklentisi de analiz ediliyor. Çözümümüz entegre veri akışı ve izlenebilir süreç yönetiminin kritik önem taşıdığı çok departmanlı ve yüksek hacimli işletmelerde büyük kolaylık sağlarken butik işletmelerde de niş çözümleriyle müşteri memnuniyeti ve süreç iyileştirmeyi beraberinde getiriyor.”

        Heyhotel AI Kurucu Ortağı Ekin Şen ise “Restoranlarda misafir iletişimi artık telefon, WhatsApp ve web gibi birçok kanaldan parçalı biçimde ilerliyor. Heyhotel AI bu yapıyı tek bir operasyon katmanında topluyor. Rezervasyon taleplerinden bekleme listesi ve masa planı yönetimine, alerjen ve özel diyet notlarından özel gün organizasyonlarına kadar tüm süreçler tek akışta yönetilebiliyor. Özellikle çok şubeli yapılarda çözümümüz sunduğu veri analitiği imkânı sayesinde hangi kanalların daha fazla rezervasyona dönüştüğü ve hangi saatlerde yoğunluk yaşandığı net biçimde görülebiliyor, çoklu dil desteği ise uluslararası misafir ağırlayan işletmeler için önemli bir avantaj sağlıyor” dedi.

