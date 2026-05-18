        Haberler Ekonomi Turizm Turizmde verinin gücüyle yeni dönem başlıyor

        Turizmde verinin gücüyle yeni dönem başlıyor

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), turizm sektörünü dijitalleştirmek ve veriye dayalı stratejiler geliştirmek amacıyla "Konaklama Tesisleri Merkezi Veri Tabanı Uygulaması" projesini hayata geçirdi

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:52 Güncelleme:
        Proje hakkında bilgi veren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, bu proje ile birlikte bir yandan sektör verilerinin tek merkezde toplanması ve daha hızlı analiz edilmesinin hedeflendiğini belirtirken bir yandan da turizm istatistiklerinde milliyet odaklı verilere daha kolay ulaşılacağını ifade etti. Türkseven, “Bu sayede pazar çeşitliliği sağlamak adına mikro ölçekte bölgesel kampanyalar yapılmasının hızlıca sağlanması ve bunun sonucu olarak turizm hareketliliğin artması amaçlanıyor.” diye konuştu.

        Bu proje kapsamında TGA koordinasyonunda yürütülen Turizm Merkezi Veri Tabanı Sistemi’nin, Türkiye genelindeki konaklama tesislerinin günlük operasyonel verilerini tek bir merkezde, standart formatta ve güvenli bir altyapı ile toplamayı amaçladığını da vurgulayan Türkseven, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Bu sistem sayesinde; tesislerin Otel Yönetim Sistemleri (PMS) ile TGA arasında otomatik bir veri köprüsü kurulacağı gibi, PMS entegrasyonu bulunan tesisler de dahil olmak üzere tüm tesis yetkilileri ihtiyaç halinde verilerini Turizm Merkezi Veri Tabanı Sistemi üzerinden manuel olarak sisteme kaydedebilecekler. Her iki yöntemle toplanan veriler sayesinde sektörün anlık, hatasız ve bütünleşik bir şekilde analiz edilmesi hedefleniyor.”

        Yeni düzenlemeye göre sisteme otomatik entegre olan tesisler verilerini günlük olarak aktaracak. Manuel giriş yapan işletmeler ise her ayın 15’ine kadar verilerini sisteme yükleyebilecekler. Bu uygulama ile veri akışında standart bir yapı oluşturulması ve raporlama süreçlerinde tutarlılığın artırılması hedefleniyor.

