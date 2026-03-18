Türk futbolculara en fazla süre veren takım Konyaspor!

Trendyol Süper Lig'de bitime az bir süre kala bu sezon Türk futbolculara en fazla süre veren takımlar belli oldu.

ZİRVEDE KONYASPOR YER ALDI

Konyaspor, Türk futbolculara 11 bin 592 dakika süre vererek açık ara farkla birinci oldu. Yeşil-beyazlıları 11 bin 115 dakikayla Beşiktaş ve 10 bin 665 dakikayla Eyüpspor izledi.

G.SARAY 4. F.BAHÇE 11. OLDU

Bu süreçte Galatasaray 9 bin 857 dakikayla 4. sırada konumlanırken, Fenerbahçe ise 7 bin 632 dakikayla 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

EN AZ SÜRE VEREN TAKIM KASIMPAŞA

Bu tabloda en az süre veren takım ise 3 bin 387 dakikayla Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlıları 4 bin 812 dakikayla Kayserispor ve 4 bin 966 dakikayla Trabzonspor takip etti.