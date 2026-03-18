        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türk futbolculara en fazla süre veren takım Konyaspor! - Futbol Haberleri

        Türk futbolculara en fazla süre veren takım Konyaspor!

        Trendyol Süper Lig'de Türk futbolculara şu ana kadar en fazla süre veren takım Konyaspor, en az süre veren takım ise Kasımpaşa oldu.

        Giriş: 18.03.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Konyaspor yerlilere güveniyor!

        Trendyol Süper Lig'de bitime az bir süre kala bu sezon Türk futbolculara en fazla süre veren takımlar belli oldu.

        ZİRVEDE KONYASPOR YER ALDI

        Konyaspor, Türk futbolculara 11 bin 592 dakika süre vererek açık ara farkla birinci oldu. Yeşil-beyazlıları 11 bin 115 dakikayla Beşiktaş ve 10 bin 665 dakikayla Eyüpspor izledi.

        G.SARAY 4. F.BAHÇE 11. OLDU

        Bu süreçte Galatasaray 9 bin 857 dakikayla 4. sırada konumlanırken, Fenerbahçe ise 7 bin 632 dakikayla 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

        EN AZ SÜRE VEREN TAKIM KASIMPAŞA

        Bu tabloda en az süre veren takım ise 3 bin 387 dakikayla Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlıları 4 bin 812 dakikayla Kayserispor ve 4 bin 966 dakikayla Trabzonspor takip etti.

