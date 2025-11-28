Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 97 bin TL'yi aştı

Türk-İş, kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 29.827,78 TL'ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 97.158,89 TL'ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 38.751,69 TL 'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ' in verilerine göre "mutfak enflasyonu" verilerindeki değişimde ise Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,98 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 45,07 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,27 olarak gerçekleşti. On bir aylık artış oranı ise yüzde 41,48 oranında oldu.