Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.810,06 %1,08
        DOLAR 45,9131 %0,13
        EURO 53,5633 %0,15
        GRAM ALTIN 6.644,03 %-0,65
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,87 %0,84
        BITCOIN 72.762,00 %-1,19
        GBP/TRY 61,8650 %0,22
        EUR/USD 1,1657 %-0,02
        BRENT 93,81 %2,95
        ÇEYREK ALTIN 10.862,62 %-0,66
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk-İş: Açlık sınırı 35 bin lirayı aştı

        Türk-İş: Açlık sınırı 35 bin lirayı aştı

        Türk-İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı mayıs ayında 35 bin 174 TL'ye yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 11:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk-İş: Açlık sınırı 35 bin lirayı aştı

        TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel gıda fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan mayıs ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 35 bin 174 TL'ye yükseldi.

        Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 114 bin 576 TL'ye yükseldi.

        Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 45 bin 488 TL oldu.

        .png
        .png

        TÜRK-İŞ tarafından yapılan hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması son bir ayda 588 TL arttı. Aylık artışların birikimli etkisi sonucunda, yılın ilk beş aylık döneminde aile bütçelerine yansıyan ilave mutfak harcaması 3.950 TL'ye ulaştı.

        Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,70 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 40,18 oldu. Yıllık ortalama artış yüzde 40,58 olarak gerçekleşti.

        Beş aylık artış oranı ise yüzde 16,69 oldu.

        .png
        .png
        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 30 Mayıs 2026 (Mutlak Butlan Krizi Nasıl Çözülür?)

        Tutuklu delegeler kurultaya engel mi? CHP'de arınma nasıl olacak? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? Kılıçdaroğlu'nun kurultay planı ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Notbir Yazarı Can Özçelik, AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!