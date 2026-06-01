Türk-İş: Açlık sınırı 35 bin lirayı aştı

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel gıda fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan mayıs ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 35 bin 174 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 114 bin 576 TL'ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 45 bin 488 TL oldu.

TÜRK-İŞ tarafından yapılan hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması son bir ayda 588 TL arttı. Aylık artışların birikimli etkisi sonucunda, yılın ilk beş aylık döneminde aile bütçelerine yansıyan ilave mutfak harcaması 3.950 TL'ye ulaştı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,70 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 40,18 oldu. Yıllık ortalama artış yüzde 40,58 olarak gerçekleşti.

Beş aylık artış oranı ise yüzde 16,69 oldu.

