Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması konusunda ilk açıklamanın mart ayında AK Parti eski Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan geldiğini belirten Ergün Atalay, bunun üzerine kendisinin de 22 Mart’ta Abant’taki toplantıda, geçmiş yıllarda aralık ayından önce asgari ücret artışını görüşmediklerini ama her ayın başında açıklanan enflasyon miktarının asgari ücretliye, emekliye yansıtılabileceğini söylediğini anlattı.

Kamuoyunda asgari ücrete ara zam konusunda bir beklenti yaratıldığını kaydeden Atalay, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu alarak işçinin, emeklinin, çalışmayan işsizin yaşadığı sıkıntıyı anlattığını, Erdoğan’ın, asgari ücrete ara zam olmayacağına yönelik bir sözü olmadığını ifade etti. Çalışanların alım gücünün çok düştüğünü kaydeden Atalay, kesinlikle bir şey yapmak gerektiğini dile getirdi.

TÜRK – İŞ Başkanı olarak hiç çalışmayan 3 milyon insanın da asgari ücretlinin de sabit gelirlinin de emeklinin de durumunu yakından takip ettiğini belirten Ergün Atalay, bu alım gücüyle insanların aralık ayına kadar hayatını devam ettiremeyeceğini söyledi. Atalay, “Milletin talebine cevap vermek lazım. İşçiye, çalışana nefes aldıracak ücret verilmeli. Asgari ücrette muhakkak artış olmalı” diye konuştu.

En makul artışın 6 aylık enflasyon düzeyinde olması gerektiğini kaydeden Atalay, en azından ara zam ile nefes aldırılması gerektiğini söyledi.

“İŞSİZLİK FONU’NDAN VERİLMESİNİ İSTEMİYORUM”

Asgari ücrete ara zam formülleri arasında sosyal güvenlik priminde indirim yapılması da yer alıyor. Prim indiriminin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması görüşlerine itiraz eden Ergün Atalay, “İşsizlik Fonu’ndan verilmesini istemiyorum. Benim paramı niye veriyorlar. Fondan verilmesi sağ cepten alıp sol cebe koymak olur. Prim indirimi yapılacaksa hazineden karşılanmalıdır. Asgari ücrete ara zammın maliyetini hazine ve işveren üstlenmeli” diye konuştu.

Ergün Atalay, asgari ücrete zam yapılması çağrısında bulunan işveren örgütlerine de seslendi. Atalay, “Ellerini tutan mı var? Asgari ücret artışını beklemeden işçilerine zam yapabilirler. Bunu diyen işverenlerin işçilerinin yüzde 99’u sendikasız” dedi.

Siyasi iktidarlar sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmadıkça Türkiye’nin bu tür sıkıntıları yaşamaya devam edeceğini belirten Atalay, kayıt dışılığın en büyük sebebinin de sendikasızlık olduğunu ifade etti. Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Katrilyonlarca lira para kazanıyorlar ama işyerlerine sendikayı sokmuyorlar. Evvela Meclis’teki işveren milletvekillerine çağrıda bulunuyorum, işyerlerinizde sendikal örgütlenmeyi engellemeyin. Bizim işverenlerimiz olaya, ‘İşçinin babası olur, patronu olur, sendikaya ne gerek var’ diye bakıyorlar. Türkiye’de sendikalaşma oranı yüzde 14 seviyesinde. Çalışanların yüzde 86’sı örgütsüz. Devletten milyarlarca liralık ihaleler alan o büyük müteahhitlerin hiçbirinde sendika yok. İnşaat sektöründe 1.4 milyon insan çalışıyor. Sadece yüzde 3’ü sendikalı.”

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerden birinin yetki davalarının uzun sürmesi olduğunu belirten Atalay, “Yetkiyi alıyoruz, dava yedi sene sürüyor” diye konuştu. Atalay, Adalet Bakanı ile konuyu görüştüklerini, yetki davalarına bakmak için her ilde ihtisas mahkemeleri oluşturulacağını belirtti.

ÇALIŞANLARINA NE KADAR ZAM YAPACAK?

Ergün Atalay, TÜRK – İŞ çalışanlarının ücretlerine bu yıl ocak ayında yüzde 15’i toplu sözleşme zammı ve kalanı enflasyon farkı olmak üzere yüzde 41 oranında zam yaptıklarını belirtti. Atalay, temmuz ayında da enflasyon farkının üzerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı yapılacağını söyledi.

Atalay, 1952 yılında kurulan TÜRK – İŞ’in bu yıl 70. Yılını kutlayacaklarını, bu amaçla Pursaklar’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 70 bin ağaç dikeceklerini, PTT tarafından hatıra pul, Darphane tarafından da hatıra para bastırılacağını ifade etti.