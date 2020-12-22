Kolay Giriş ile şifre istemeyecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türk Telekom’un kendi geliştirdiği dijital servislerinin yanı sıra yakın zamanda diğer online kanallarda da kullanılmaya başlanacak olan Kolay Giriş hizmetini duyurdu. Kolay Giriş hizmeti ile dijital servislerde şifre hatırlamaya gerek kalmadan giriş yapılabilecek.

Uygulamaya ilişkin açıklama yapanTürk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, “Uluslararası standartları referans alarak hayata geçirdiğimiz bu hizmeti, sadece Türk Telekom servislerinde değil, anlaşmalı olduğumuz her dijital platformda kullanıma sunacağız. Kullanıcılar için SIM kartları üzerinden saniyeler içinde güvenli kimlik doğrulama yapabildiğimiz bu uygulamamızı dijital olarak müşterilerine hizmet ulaştıran her şirket kolaylıkla entegre edebilecek” dedi.

ŞİFRE ‘CEPTE’ TAŞINACAK

Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) desteklediği Mobile Connect teknolojisi üzerine kurulu Kolay Giriş’i kullanmak için herhangi bir uygulama yüklemek gerekmiyor.

Akıllı telefonu olan Türk Telekom müşterileri, Kolay Giriş logosunu gördükleri servislere cep telefonlarından onay vererek giriş yapabiliyor. Akıllı telefonu olmayan veya Türk Telekom müşterisi olmayan kullanıcılar ise cep telefonlarına SMS olarak gelen tek kullanımlık şifrelerle servisleri kullanabiliyor.