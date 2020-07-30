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Türk Telekom, bayram günlerinde yoğunlaşan internet ihtiyacını karşılamak amacıyla bir kampanya başlattı. Buna göre bayram haftasında “Online İşlemler” uygulaması üzerinden ‘Sil Süpür’e katılan Türk Telekomlular, hediye GB kazanacak.

Kampanya kapsamında, “Online İşlemler’’e giriş yaparak “Sil Süpür”e katılan bireysel faturalı mobil kullanıcılara, tarife ve paketlerine ek olarak bayrama özel GB hediye ediliyor.

Türk Telekom’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu yıl bayramların kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak kutlanmasıyla müşterilerinin artan internet ihtiyaçlarını karşılayarak yanında olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda; 29 ve 31 Temmuz günlerinden itibaren bir hafta süre boyunca tüm müşterilere Sil Süpür’den hediye GB sunuyoruz. Ayrıca, Sil Süpür’e katılan tüm Türk Telekomlular çeşitli mobil internet hediyeleri kazanıyor.”

Verilen bilgiye göre ‘Sil Süpür’de hediyeler her hafta çarşamba ve cuma günleri güncelleniyor. Bireysel Faturalı Türk Telekom müşterileri, hatlarına özel belirlenen şanslı günden itibaren bir hafta boyunca Sil Süpür’e katılarak hediyelerine ulaşabiliyor.