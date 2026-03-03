Canlı
        Türk Telekom ve ZTE'den 5G akıllı cihaz ve sürdürülebilir teknolojilerde işbirliği - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Telekom ve ZTE'den 5G akıllı cihaz ve sürdürülebilir teknolojilerde işbirliği

        Türk Telekom, Barselona'da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC 2026) kapsamında, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden ZTE ile hayata geçirdiği yenilikçi uygulamaları ve yeni işbirliklerini duyurdu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:12
        Türk Telekom ve ZTE'den işbirliği

        Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yerli ve global iş ortaklarıyla yenilikçi teknolojilerde öncü adımlar atmayı sürdürüyor.

        Türk Telekom, MWC 2026 kapsamında, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden ZTE ile hayata geçirdiği yenilikçi uygulamaları ve yeni işbirliklerini Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın da katıldığı törende duyurdu.

        Sürdürülebilir bir gelecek inşası için güneş enerjisi santralleri (GES) projeleri hayata geçiren Türk Telekom, Sivas’ta ZTE işbirliği ile kurulan dev GES’in enerji üretimine başladığını açıkladı.

        Fiber ağ teknolojilerindeki yenilikçi denemelerini sürdüren Türk Telekom ile ZTE tarafından yoğun veri trafiğinin yaşandığı İstanbul’da kıtalararası hat üzerinde yeni bir sistem test edildi.

        Şebekeye müdahale edilmeden yönetim sistemi üzerinden veri trafiğini yönetmeye katkı sunan yenilikçi çözüm, yüksek kapasite imkanı sunarken, maliyet tasarrufu sağlıyor. Türk Telekom, 1 Nisan’da Türkiye’de başlayacak 5G dönemi öncesi Mobil Dünya Kongresi’nde nubia ile 5G uyumlu akıllı telefonlarda iş birliğine gidileceğini duyurdu.

        "Hedefimiz yüksek kapasiteli, güçlü ve sürdürülebilir altyapıyı kararlılıkla geliştirmek"

        Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, MWC'nin dijital dönüşümün küresel ölçekte yönünü belirleyen bir platform olduğunu söyledi.

        Sayan, Türk Telekom'un Türkiye'de en köklü haberleşme şirketi olduğunu vurgulayarak, "Türk Telekom ile dünyada entegratör ve üretici noktasında en önemli firmalardan ZTE'nin yapmış olduğu işbirliği bizim için önemli. ZTE, Netaş'a yatırım yaparak, Türkiye'de iş yapma yeteneğini, karakterini ve duruşunu çok net bir şekilde sergilemiş bir şirket" diye konuştu.

        Türk Telekom bünyesinde Sivas'taki GES, sabit altyapı ve altyapının birçok alanında ZTE ile işbirlikleri yaptıklarını dile getiren Sayan, işbirliklerinin devamını dilediklerini söyledi.

        Sayan, yerlilik ve millilik oranının artırılmasında Netaş'a çok büyük işler düştüğünü belirterek, "Türkiye olarak hedefimizin yüksek kapasiteli, güçlü ve sürdürülebilir altyapıyı kararlılıkla geliştirmek olduğunu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

        "ESNEK, DÜŞÜK MALİYETLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ALTYAPI MODELİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

        Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin de şirketin güçlü altyapısı, teknoloji birikimi, yerli ve küresel işbirlikleri ile dijital geleceğin inşasına katkı sunduğunu söyledi.

        Daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini şirket stratejilerinin merkezine aldıklarını belirten Şahin, "Aktif olarak enerji üretmeye başlayan GES projemiz bu anlayışın en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Sivas GES yıllık 200 milyon kilovatsaat (kWh) enerji üretimi ile sürdürülebilirlik hedeflerimize ve ülkemizin enerji bağımsızlığına önemli katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

        Şahin, altyapıdaki verimliliği ve tasarrufu artıracak öncü denemeler ve çalışmalar yürütmeyi sürdürdüklerinden bahsetti.

        Fiber altyapıda ZTE işbirliği ile yine dünyada bir ilke imza attıklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Gerçekleştirdiğimiz denemede tüm şebekeyi değiştirmeye gerek kalmadan ihtiyaç olan bölgelerde hızla kapasite artışı elde edebildiğimizi kanıtladık. Bu hamle ile veri trafiğindeki artışlara hızla yanıt verebilecek, geleceğin yüksek hız ihtiyaçlarını karşılayacak esnek, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir altyapı modelini hayata geçireceğiz."

        Şahin, Türkiye’de 1 Nisan’da başlayacak 5G döneminde herkes için ve her noktada en kapsayıcı deneyimi sunmak istediklerini belirterek, nubia ile yaptıkları akıllı telefon anlaşmasıyla müşterilerin cihazlarını 5G uyumlu akıllı telefonlar ile değiştirmelerinde kolaylık sağlayacaklarını, bununla beraber dijital çağın olanaklarından herkesin eşit şekilde faydalanmasının en büyük öncelikleri olacağını sözlerine ekledi.

        "TÜRK TELEKOM İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

        ZTE Avrupa Başkanı Ling Zhi, Türk Telekom ile ZTE’nin dünya çapında kanıtlanmış ileri optik iletim, enerji verimli sistemler ve 5G cihaz ekosistemi çözümleri konusunda yeni çalışmalar yaparak işbirliğini genişlettiğini kaydetti.

        Ling Zhi, gerçekleştirilen işbirliklerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Sivas’taki güneş enerjisi yatırımından dünyanın ilk C+L tam bant entegre 1,6 Tbps canlı şebeke denemesine ve nubia’nın 5G cihaz portföyünün entegrasyonuna kadar uzanan bu işbirliği, uçtan uca yüksek performansı, operasyonel verimliliği ve gelişmiş kullanıcı deneyimini tek bir çatı altında birleştirmektedir. ZTE olarak geleceğin sürdürülebilir teknolojilerini inşa ederken Türk Telekom ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

