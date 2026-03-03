Türk Telekom ve ZTE'den 5G akıllı cihaz ve sürdürülebilir teknolojilerde işbirliği

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yerli ve global iş ortaklarıyla yenilikçi teknolojilerde öncü adımlar atmayı sürdürüyor.

Türk Telekom, MWC 2026 kapsamında, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden ZTE ile hayata geçirdiği yenilikçi uygulamaları ve yeni işbirliklerini Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın da katıldığı törende duyurdu.

Sürdürülebilir bir gelecek inşası için güneş enerjisi santralleri (GES) projeleri hayata geçiren Türk Telekom, Sivas’ta ZTE işbirliği ile kurulan dev GES’in enerji üretimine başladığını açıkladı.

Fiber ağ teknolojilerindeki yenilikçi denemelerini sürdüren Türk Telekom ile ZTE tarafından yoğun veri trafiğinin yaşandığı İstanbul’da kıtalararası hat üzerinde yeni bir sistem test edildi.

Şebekeye müdahale edilmeden yönetim sistemi üzerinden veri trafiğini yönetmeye katkı sunan yenilikçi çözüm, yüksek kapasite imkanı sunarken, maliyet tasarrufu sağlıyor. Türk Telekom, 1 Nisan’da Türkiye’de başlayacak 5G dönemi öncesi Mobil Dünya Kongresi’nde nubia ile 5G uyumlu akıllı telefonlarda iş birliğine gidileceğini duyurdu.

"Hedefimiz yüksek kapasiteli, güçlü ve sürdürülebilir altyapıyı kararlılıkla geliştirmek"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, MWC'nin dijital dönüşümün küresel ölçekte yönünü belirleyen bir platform olduğunu söyledi.

Sayan, Türk Telekom'un Türkiye'de en köklü haberleşme şirketi olduğunu vurgulayarak, "Türk Telekom ile dünyada entegratör ve üretici noktasında en önemli firmalardan ZTE'nin yapmış olduğu işbirliği bizim için önemli. ZTE, Netaş'a yatırım yaparak, Türkiye'de iş yapma yeteneğini, karakterini ve duruşunu çok net bir şekilde sergilemiş bir şirket" diye konuştu.

Türk Telekom bünyesinde Sivas'taki GES, sabit altyapı ve altyapının birçok alanında ZTE ile işbirlikleri yaptıklarını dile getiren Sayan, işbirliklerinin devamını dilediklerini söyledi.

Sayan, yerlilik ve millilik oranının artırılmasında Netaş'a çok büyük işler düştüğünü belirterek, "Türkiye olarak hedefimizin yüksek kapasiteli, güçlü ve sürdürülebilir altyapıyı kararlılıkla geliştirmek olduğunu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.