Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Türk Telekom - Veolia Towers Hamburg: 77-65 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom - Veolia Towers Hamburg: 77-65 (MAÇ SONUCU)

        BKT Avrupa Kupası'ndaki (EuroCup) temsilcilerimizden Türk Telekom, B Grubu'ndaki 15. maçında Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'u 77-65 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 22:00 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom'dan kritik galibiyet
        ABONE OL

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'u 77-65 yendi.

        Mücadelenin ilk dakikalarında Türk Telekom boyalı alandan, Veolia Towers ise yay gerisinden sayılar buldu. Evv sahibi ekip ilk 5 dakikayı 11-7 önde geçti. Boyalı alanda rakibine kolay sayı imkanı tanımayan Türk Telekom, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.

        İkinci periyotta Berkan Durmaz ve Makoundou ile pota altından sayılar üretmeye devam eden Türk Telekom, 15. dakikayı 30-19 önde geçti. Brown, Makoundou ve Smith ile etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, soyunma odasına 15 sayı farkla 46-31 önde gitti.

        Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, mücadelenin 24. dakikası Türk Telekom'un 48-35 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra hücum ribauntları ve yay gerisinden sayılar bulan Veolia Towers, 26. dakikada farkı 6'ya (50-44) indirdi. Türk Telekom, üçüncü periyodu da 57-50 önde bitirdi.

        REKLAM

        Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Hanlan ve Smith'in sayılarıyla 32. dakikada farkı yeniden 14 sayıya (64-50) çıkardı. Yay gerisinden isabetli şutlar bulmaya devam eden Türk Telekom, başından sonuna kadar önde götürdüğü mücadeleyi 77-65 kazandı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Denis Hadzic (Hırvatistan), Sergio Manuel Rodriguez (İspanya)

        Türk Telekom: Smith 10, Brown 18, Bess 2, Berkan Durmaz 7, Alexander 8, İsmet Akpınar 6, Melih Tunca 2, Mahir Ağva 2, Hanlan 6, Makoundou 16, Bruhnke

        Veolia Towers Hamburg: Ivey 7, Barnett 18, Moeller 9, Ogbe 3, Kuath 10, Rich 2, Lottie 5, Grey 5, Reece, Giessmann 6

        1. Periyot: 23-11

        Devre: 46-31

        3. Periyot: 57-50

        Beş faulle çıkan: 38.53 Moeller (Veolia Towers)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        İstanbul'da 23 can kaybı!
        İstanbul'da 23 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…