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        Haberler Ekonomi Otomobil TURKA araç muayenesinde kart komisyonu alınmayacak

        Araç muayenesinde kart komisyonu alınmayacak

        15 Ağustos 2027'den itibaren 20 yıl süreyle araç muayene hizmetlerini devralmaya hazırlanan TURKA, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde sağlanan mutabakat doğrultusunda kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere herhangi bir komisyon uygulanmayacağını açıkladı. Türkiye'de faaliyete geçecek 249 istasyon ve 100 mobil istasyon ile araç sahiplerine hızlı, erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir araç muayene hizmeti sunulması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Araç muayenesinde komisyonsuz dönem

        81 ilde kuracağı 249 istasyon ve 100 mobil istasyonla araç muayene hizmetlerinde yeni bir döneme hazırlanan TURKA, araç sahiplerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda hizmet modelini şekillendiriyor.

        Bu kapsamda kredi ve banka kartlarıyla yapılan ödemelerde uygulanan komisyonun kaldırılması yönünde adım atan TURKA, 15 Ağustos 2027’den itibaren başlayacak yeni dönemde araç muayene hizmetlerini daha erişilebilir, kolay ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor.

        Trafikte 34 milyondan fazla aracın bulunduğu Türkiye’de, tekrar muayenelerle birlikte yılda yaklaşık 16 milyon araç muayenesi gerçekleştirildiğini söyleyen TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, yeni nesil muayene hizmetleriyle ilgili olarak, "Araç sahiplerinin işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmelerini ve trafikte güvenle yol almalarını sağlayacak bir hizmet modeli üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda geçmiş dönem araç muayene deneyimlerini ve vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri dikkatle değerlendirdik. En sık dile getirilen konulardan biri kartlı ödemelerde uygulanan komisyondu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda sağlanan mutabakat doğrultusunda, 15 Ağustos 2027’den itibaren hizmet sunacağımız dönemde kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak ödemelerde herhangi bir komisyon uygulanmamasına karar verildi" dedi.

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        81 İLDE 249 YENİ NESİL İSTASYON

        Türkiye genelinde istasyon kuracak iş ortaklarının büyük çoğunluğuyla anlaşma sağladıklarını da belirten Serhan Salman, amaçlarının yalnızca yeni istasyonlar kurmak değil, Türkiye’nin her noktasında aynı standartta hizmet veren, dijital altyapıyla desteklenen ve erişilebilir bir araç muayene ağı oluşturmak olduğunu söyledi.

        Yoğun bir yatırım programı yürüttüklerini belirten Salman, "81 ilde hizmet verecek 249 yeni nesil araç muayene istasyonumuzla 15 Ağustos 2027’den itibaren kesintisiz hizmet sunmaya başlayacağız. Şartnamede yer alan 75 mobil istasyona ek olarak ilk aşamada 100 mobil istasyonu devreye almayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde mobil istasyon sayısını 250’ye ulaştırmayı planlıyoruz. Mobil istasyonlarımız sayesinde araç sahiplerine bulundukları bölgelerde daha kolay erişim imkânı sunarken, kartlı ödemelerde komisyon uygulamayarak hizmet deneyimini daha da iyileştireceğiz” dedi.

        ÖRNEK İSTASYON FAALİYETE GEÇİYOR

        TURKA, araç muayene sistemini dijital teknolojilerle yeniden tasarlamak amacıyla yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera altyapıları ve lazer tarayıcıların kullanılacağı örnek bir istasyonu İstanbul’da devreye almaya hazırlanıyor.

        Aynı zamanda AR-GE merkezi olarak da faaliyet gösterecek istasyonda yeni nesil muayene teknolojileri test edilirken, TURKA Akademi çatısı altında eğitim alan teknik ekipler de uygulamalı eğitim imkânına sahip olacak.

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