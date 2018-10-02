Eğitimin dijital ortamda ve online olarak verildiği, bölgenin ilk dijital interaktif üniversitesi olarak kurulan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (Netkent), Turkcell’in sağladığı altyapı üzerinden 15 Ekim'de eğitim hayatına başlıyor. Öğrencilerin dijital iletişim ihtiyaçlarının Turkcell’in “Lifecell Netkent” tarifesi tarafından karşılandığı projede, Netkent'in tüm içeriğine ve derslerine internetten üzerinden erişebilecek.

Netkent ile Turkcell arasında gerçekleştirilen iş birliğinin detayları, Netkent Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Dijital üniversitenin dijitalleşmeye önemli katkı sağlayacağını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecini bir an önce tamamlaması gerekiyor" dedi.

Endüstri 4.0'ın önemine dikkati çeken Terzioğlu, gelecek 3 yıl içinde yaşanacak en büyük değişimin, dijitalleşmenin sektör sektör uygulamaya geçmesi olacağını ifade eden Terzioğlu, KOBİ'lerden ulaşım sektörüne, spordan akıllı şehirlere, akıllı hastanelerden diğer tüm alanlara nüfuz edecek dijitalleşmenin hayata girmeye başlayacağını söyledi.

İNDİRİLME SAYISINDA HEDEF 1 MİLYAR

Eğitimin de bunların içinde olduğunu dile getiren Terzioğlu, "Bu iş birliği sayesinde, insanların yaştan bağımsız eğitim almasını, ikinci üniversite derecesini almasının yolunu açacağız. Bu imkanla Netkent öğrencileri, Netkent videolarına erişirken, ilave internet ücreti ile karşı karşıya kalmayacak" diye konuştu. Büyüme stratejilerini küresel ürün ve servisler geliştirme üzerine kurduklarının ve bu alanda geliştirdikleri uygulama ve servislerin indirilme sayısının 120 milyona ulaştığının altını çizen Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, “Bu alanda 3 sene sonraki hedefimiz ise 1 milyarlık indirilme sayısına ulaşmak” dedi.

‘İKİNCİ BİR EĞİTİM ŞART’

Toplantıda konuşan Netkent Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ise teknolojik gelişmelerin yeni meslek dallarını zorladığını, yakın gelecekte meslek alanlarının önemli bir bölümünün kaybolacağını belirtti. Kahraman şunları kaydetti:

"Bugün etkili olan mesleklerin büyük bölümü önümüzdeki on yılda kaybolacak, gelişmelere ayak uyduramayanlar çok yakın bir dönemde işlerini yitirecek. Hatta daha önce olmayan ve bugün hayatımızda bulunan yenilikçi, öncü mesleklerin bir bölümü de kaybolacak. Üniversite bitirmiş, meslek edinmiş kişilerin çağa uygun ikinci bir eğitim alması şart, kariyerlerini yenilemesi bir zorunluluk. Kimsenin bitirdiği bir üniversiteyle ve bildiği gibi yaptığı bir meslekle artık bir ömür geçiremeyecek. İnsanların çağcıl olmak için bir meslek ömründe beş kez yeniden öğrenim görmesi gerekiyor. Yeni mesleklere açılmak, kendilerine ikinci bir fırsatı vermek, yeni bir kariyere hazırlanmak da bugünkü meslek insanlarının en önemli ve ciddi talepleri arasında."

HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Toplantıda verilen bilgiye göre Netkent’te İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bulunuyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İşletme, Ekonomi ve Finans, Ekonomi ve Yönetim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık ve Finans bölümleri, İşletme MBA, Bankacılık ve Finans MBA; Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği; Hukuk Fakültesi bünyesinde ise Hukuk ve Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı yer alıyor. Hukuk Fakültesi’ne sadece KKTC vatandaşları öğrenci kabul ediliyor.

İş birliğinin açıklandığı toplantıda duyurulan "Lifecell Netkent" dijital paketi içinde Netkent öğrencilerinin kullanabileceği aylık 3G+3 GB (Saat 22.00-06:00 arası geçerli) toplam 6 GB internet, her yöne geçerli 500 dakika konuşma ve 100 SMS yer alıyor. Bu tarifede yine dersleri takip edecekleri www.netkent.edu.tr adresinde geçerli aylık 20 GB internet de ayrıca tanımlanacak.

Pakette ayrıca BiP'te her yöne geçerli 1000 dakika, 5 GB internetiyle gelen fizy, 5 GB ayrı internetiyle tanımlanan Dergilik gibi uygulamalar da bulunuyor. Netkent öğrencilerinin, ücretsiz sunulan bu tarifeden faydalanmaları için Turkcell Netkent BiP kanalını girerek kayıt olmaları gerekiyor.

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