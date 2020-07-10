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Turkcell, hisselerinin New York Borsası’nda işlem görmeye başlamasının 20’nci yıldönümünü kutluyor. Konuyla ilgili olarak şirketten yapılan açıklamada, “Hisseleri New York Borsası’nda işlem gören tek Türk şirketi olan Turkcell, 2000 yılının Temmuz ayından beri bayrağımızı Amerika’da dalgalandırmaya devam ediyor. Aradan geçen 26 yılda Türkiye’ye 50 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Turkcell, Ukrayna, Belarus, KKTC operasyonları ve tüm dünyada kullanılan dijital servisleri ile bölgesinin en önemli operatörlerinden birisi konumuna gelmiş durumda” denildi.

Geçen yıl, 2022’ye kadar her sene 1 milyon net müşteri kazanma hedefini açıklayan Turkcell, bu hedefle birlikte ana odak alanlarını dijital servisler, dijital iş çözümleri ve ‘techfin’ olarak belirlemiş, gelecek 3 yılda bu alanların hepsinde lider olmayı hedeflediğini duyurmuştu.

‘GLOBAL BİR OYUNCU OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Kuruluşunun üzerinden 26 yıl geçen Turkcell’in bu sürede Türkiye’nin en değerli markalarından birisi haline geldiğini vurgulayan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “Ülkemizi 20 yıldır New York Borsası’nda temsil eden ilk ve tek Türk şirketiyiz. Halka açık hisselerimizin altıda biri New York Borsası’nda işlem görüyor. Türkiye’de geliştirdiğimiz dijital servis ve ürünlerimizi dünyanın her köşesine ihraç ederek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan, on binlerce kişiye istihdam sağlayan büyük bir aileyiz. Hedefimiz önümüzdeki dönemde sadece Türkiye’de değil global arenada da önemli bir oyuncu haline gelmek” diye konuştu.

‘YATIRIMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK’

Dünyanın en büyük uluslararası telekomünikasyon topluluğu Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) Yönetim Kurulu üyesi de olan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise “Turkcell olarak bayrağımızı uluslararası alanda daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu ülkeden daha fazla global marka çıkarmak en büyük hayalimiz. 26 yıl önce kurulan ve 20 yıldır da hisseleri New York Borsası’nda işlem gören Turkcell, aradan geçen sürede dijital servisleri dünyanın dört bir köşesinde kullanılan bir şirket haline geldi. Kurulduğumuz günden beri birçok ilke imza attık. Bundan sonra da ilklerin markası olmaya devam edeceğiz. 5G’de, yerli yapay zekada, yerli ve milli mobil ödeme sistemlerinde öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Son 5 yılda 31 milyar TL’lik yatırım gerçekleştiren Turkcell’in, 2019 yılında 7 milyar TL’den fazla yatırım yaptığının altını çizen Murat Erkan, “Önümüzdeki dönemde de başta yeni nesil teknolojiler olmak üzere altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

3 BİNİ AŞKIN ŞİRKET İLE DÜNYANIN EN DEĞERLİ BORSASI

Bugün 3 binin üzerinde şirketin hisselerinin işlem gördüğü New York Borsası’nda (NYSE) 250’yi aşkın teknoloji şirketi bulunuyor. İşlem gören şirketlerin toplam değeri 28.5 trilyon doları geçen New York Borsası, bu bakımdan dünyanın en değerli borsası konumunda.

NYSE’de işlem gören teknoloji şirketleri arasında HP, IBM, Motorola Solutions, Palo Alto Networks, Panasonic, Salesforce, SAP, Siemens ve Tableau da bulunuyor. NYSE’de Turkcell’in yanısıra BT Group, China Mobile, Mobile TeleSystems, NTT DoCoMo ve Telecom Italia gibi yabancı telekomünikasyon şirketlerinin hisseleri de işlem görüyor.