Turkcell’in Rusya iştiraklerinin satışı tamamlandı

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Ukrayna'da faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların hisse satış işleminin kapanışına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

"ŞİRKETİMİZİN PAYI KALMAMIŞTIR"

Açıklamada, "Şirketimizin 29 Aralık 2023 ve diğer ilgili tarihlerdeki açıklamaları çerçevesinde, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devri gerçekleşmiştir. Şirketimizin bu bağlı ortaklıklarda payı kalmamıştır" denildi.