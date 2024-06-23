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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 1 - İtalya: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 1 - İtalya: 3 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki son maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin setleri 21-25, 26-24, 19-25 ve 21-25 sona erdi. Ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 20:17 Güncelleme: 23.06.2024 - 20:18
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        FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki son maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya’ya 3-1 yenildi.

        Mücadelenin setleri 21-25, 26-24, 19-25 ve 21-25 sona erdi. Ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile tamamladı.

        SALON: Arena Stožice

        HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Vladimir Simonovic (İsviçre)

        TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Efe Bayram, Beytullah (L) (Mirza, Yiğit Hamza)

        İTALYA: Sanguinetti, Sbertoli, Porro, Mosca, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Recine, Falaschi, Gironi, Caneschi)

        SETLER: 21-25, 26-24, 19-25, 21-25

        SÜRE: 1 saat 39 dakika

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