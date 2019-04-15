Mercedes-Benz Türk tarafından Türkiye Basketbol Federasyonu’nun kullanımına 2 adet Travego milli takım otobüsü, 2 adet S-Serisi, 2 adet E-Serisi, 13 adet C-Serisi, 13 adet B-Serisi, 3 adet Vito ve 1 adet Sprinter olmak üzere toplamda 36 araç tahsis edildiği bildirildi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Mercedes-Benz Türk’ün 2001 yılından bu yana Türkiye Milli Basketbol Takımları sponsorluğunu aralıksız sürdürdüklerinin altını çizdi.

Sülün, "Türkiye Milli Basketbol Takımlarının en uzun süreli ve istikrarlı destekçilerinden biri olduğumuz için çok mutluyuz. 18 yıldır her koşulda milli takımlarımızın yanında yer aldık. Ülkemizi dünyada da başarıyla temsil eden takımlarımıza olan desteğimizi sürdürme konusunda kararlıyız" dedi.

'SPONSPORLAR İLE ORTAK DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ'



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, imza töreninde yaptığı açıklamada Erkek ve Kadın A Milli Takımları için son derece heyecanlı bir dönemin arifesinde olduklarını belirtirken, 18 yıldır sponsorluk anlaşmasını sürdürdükleri Mercedes-Benz Türk ile sözleşme yenilemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkoğlu, "Güçlü bir takımın hem kondisyon hem de motivasyon anlamında hazır olmaya ihtiyacı var. Biz Türkiye Basketbol Federasyonu olarak yıllardır sponsorlarımızla omuz omuza ve aynı takımın bir parçası olarak ortak değer üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.