Mercedes-Benz Türk tarafından Türkiye Basketbol Federasyonu’nun kullanımına 2 adet Travego milli takım otobüsü, 2 adet S-Serisi, 2 adet E-Serisi, 13 adet C-Serisi, 13 adet B-Serisi, 3 adet Vito ve 1 adet Sprinter olmak üzere toplamda 36 araç tahsis edildiği bildirildi.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Mercedes-Benz Türk’ün 2001 yılından bu yana Türkiye Milli Basketbol Takımları sponsorluğunu aralıksız sürdürdüklerinin altını çizdi.
Sülün, "Türkiye Milli Basketbol Takımlarının en uzun süreli ve istikrarlı destekçilerinden biri olduğumuz için çok mutluyuz. 18 yıldır her koşulda milli takımlarımızın yanında yer aldık. Ülkemizi dünyada da başarıyla temsil eden takımlarımıza olan desteğimizi sürdürme konusunda kararlıyız" dedi.
'SPONSPORLAR İLE ORTAK DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ'
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, imza töreninde yaptığı açıklamada Erkek ve Kadın A Milli Takımları için son derece heyecanlı bir dönemin arifesinde olduklarını belirtirken, 18 yıldır sponsorluk anlaşmasını sürdürdükleri Mercedes-Benz Türk ile sözleşme yenilemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkoğlu, "Güçlü bir takımın hem kondisyon hem de motivasyon anlamında hazır olmaya ihtiyacı var. Biz Türkiye Basketbol Federasyonu olarak yıllardır sponsorlarımızla omuz omuza ve aynı takımın bir parçası olarak ortak değer üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.