Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanaldan yayınlanacak? - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta?
11.10.2018 - 12:15 | Güncelleme:
Ay yıldızlı ekibimiz UEFA Ulusal Ligi maçı öncesi hazırlık maçına çıkıyor. Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? A Milli futbol takımımız Bosna Hersek ile bugüne kadar 5 maç oynadı. Milliler, 95 yıllık tarihinde yaptığı 562 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 219 kez yenildi. Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde oynadığı 13 maçta 4 kez kazandı, 5 kez mağlup oldu. Peki, Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile bugün Rize'de yapacağı hazırlık maçıyla 563. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 267'si özel 562 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.
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A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 14. maçına Bosna Hersek karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 6'sı resmi, 7'si özel 13 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 22 gol gördü.
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Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek karşılaşması ile 2018 yılındaki altıncı özel maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 2 resmi maçta ise birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 12 gol atan milliler, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
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Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı.
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Türk Milli Takımı, Bosna Hersek ile daha önce yaptığı 4'ü resmi, 1'i özel toplam 5 maçta kozlarını paylaştı. Mücadelede geride kalan 5 maçtan 2'sini ay-yıldızlı ekip kazanırken, 2 karşılaşmayı da Bosna Hersek galip tamamlamayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda toplam 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.
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A Milli Takım, Bosna Hersek ile sahasında 3. maçına çıkacak. İki ülke takımları arasında Türkiye'de yapılan 2 karşılaşmayı da ay-yıldızlı ekip kazanmayı bildi. Türkiye, 2'si de İstanbul'da oynanan mücadelelerde 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.
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Türkiye ile Bosna Hersek tarihlerindeki ilk maçlarını 16 Ağustos 2000'de oynadı. Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan özel müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İki ekip arasındaki rekabetteki ilk gol Türkiye'de de uzun yıllar forma giyen Elvir Bolic'den geldi.
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A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun basın toplantısı idman öncesi saat 19.45'te başlayacak. Türkiye-Bosna Hersek özel maçı, 11 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.
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Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
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Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
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