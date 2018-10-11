Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanaldan yayınlanacak? - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta?

Ay yıldızlı ekibimiz UEFA Ulusal Ligi maçı öncesi hazırlık maçına çıkıyor. Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? A Milli futbol takımımız Bosna Hersek ile bugüne kadar 5 maç oynadı. Milliler, 95 yıllık tarihinde yaptığı 562 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 219 kez yenildi. Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde oynadığı 13 maçta 4 kez kazandı, 5 kez mağlup oldu. Peki, Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?