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Akıllı telefon markası realme, ilk yerli modeli C21'i Türkiye’de satışa çıkardı. Giriş segmente hitap eden realme C21, realme’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon olmasının yanısıra, sektörde ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını alan akıllı telefon olmasıyla da dikkat çekiyor.

realme C21'in 13 MP ana kamerası, 4 kata kadar yakınlaştırma ve PDAF otomatik odaklama desteği sunuyor. Piksel düzeyinde eşleme algoritması aracılığıyla Chroma Boost özelliğine sahip olan cihaz, selfie kamerası, yapay zeka destekli güzellik, HDR modu, portre modu ve filtre desteğiyle birlikte geliyor. realme C21'in ekran/gövde oranı yüzde 89.5'e varan 6.5 inç HD ve mini damla tam ekrandan oluşuyor.

TÜRKİYE'YE ÖZEL İKİ RENK

realme C21’nin MediaTek Helio G35 Gaming işlemcisi, 2.3 GHz'ye kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli 12 nm teknolojisiyle üretilmiş.

47 güne kadar bekleme ve ters şarj desteğine sahip 5000 mAh’lik pili olan realme C21 parmak izi sensörü ve yüz tanıma desteğine de sahip. Cihazın üzerinde çift SIM yuvası ve 256 GB'ye kadar genişletilebilen özel SD kart yuvası bulunuyor. Telefon, Türkiye’ye özel ‘Dem Siyahı’ ve ‘Boğaz Mavisi’ renk seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor.