Türkiye’den Amazon’a veri izni!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiİnternetTürkiye'den Amazon'a veri aktarım izni çıktı! Haberler
ABONE OL

KVKK Amazon'a yurtdışına kişisel veri aktarımı için izin verdi

ABD’li teknoloji devi Amazon’a Türkiye’deki kullanıcıların verilerini yurtdışına aktarılabilmesi için izin çıktı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK),Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti. ve Amazon Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti.’nin yurtdışına kişisel veri aktarımına izin verdi.

Türkiye'den Amazon'a veri aktarım izni çıktı! Haberler
Türkiye’den Amazon’a veri izni!
0:00 / 0:00

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVVK),ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon’a Türkiye’deki kullanıcıların verilerini yurt dışına aktarılabilmesi için izin verdi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre kişisel verilerin aktarılmasının da bir veri işleme faaliyeti olduğunu vurgulayan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kanunun esas alındığını hatırlatarak, bu kapsamda Amazon Türkiye’nin ilgili kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirdi.

KURUL AÇIKLAMA YAPTI

KVKK’dan yapılan açıklamada, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasaklayıcı değil, düzenleyicidir. Veri güvenliğinin ve veri mahremiyetinin tesis edilmesi, kişisel verilerin güvencesidir. Kanun ve mevzuatta yer alan düzenlemelere uygunluk sağlandığı takdirde, yurt dışına kişisel veri aktarımı mümkündür” denildi.

KVKK’nın internet sitesinden de “Taahhüt Başvurusu Hakkında Duyuru” başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Veri sorumluları Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti. ve Amazon Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması hususundaki Taahhütname başvuruları Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilmiş ve söz konusu veri aktarımına 04.03.2021 tarihinde Kurul tarafından izin verilmiştir.”

Kurul’dan daha önce Şubat 2021’de veri sorumlusu TEB Arval Araç Filo Kiralama Anonim Şirketi tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması için yapılan başvuruyu değerlendirilmiş ve söz konusu veri aktarımına 9 Şubat 2021 tarihinde izin verilmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni nesil AR özellikli akıllı gözlüklerini tanıttı - Haberler
TEKNOLOJİBu insanlar nereye bakıyor?
Dijital şiddet mağduru kadınlar ne yapmalı? Haberler
TEKNOLOJİDijital şiddet mağduru kadınlar ne yapmalı?
WhatsApp masaüstü uygulaması görüntülü arama ve sesli arama özelliği ile güncellendi - Haberler
TEKNOLOJİMerakla beklenen özellik WhatsApp’ta
Meizu 18 ve Meizu 18 Pro özellikleri nedir? Meizu 18 ve Meizu 18 Pro fiyatı
TEKNOLOJİMeizu 18 özellikleri ve fiyatı
İstanbul simülasyonu ile dünya finalinde yarışacaklar - Haberler
TEKNOLOJİBu oyunla İstanbul dijital arenada
Pandemi Tarifesi | SON DAKİKA: Netflix Türkiye ücretleri zamlandı! Netfilix üyeliği ne kadar?
TEKNOLOJİNetflix’e yüzde 50 zam!
Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar silinecek mi? Whatsap gizlilik sözleşmesi son tarih nedir? Whatsapp açıkladı!
TEKNOLOJİWhatsapp'tan son dakika gizlilik sözleşmesini ...
2021 Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu? İşte yeni Netflix zammı fiyatları
TEKNOLOJİNetflix abonelik ücretlerine zam geldi!
İNFİLAK| Son dakika: SpaceX'in Mars projesi Starship, deneme uçuşu sonrası infilak etti
TEKNOLOJİStarship deneme uçuşu sonrası infilak etti
Ersin Yekin Nimo Superstar’da birinci oldu! Ersin Yekin kimdir?- Haberler
TEKNOLOJİTürk oyun yayıncısı Nasdaq ekranında