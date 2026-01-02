Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.402,55 %1,25
        DOLAR 43,0287 %0,15
        EURO 50,5181 %-0,08
        GRAM ALTIN 6.072,53 %1,78
        FAİZ 36,56 %-1,77
        GÜMÜŞ GRAM 103,08 %4,19
        BITCOIN 89.074,00 %0,90
        GBP/TRY 57,9279 %-0,12
        EUR/USD 1,1732 %-0,12
        BRENT 60,60 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 9.928,58 %1,78
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Türkiye dronla tehditlere müdahalede ilke imza attı - Teknoloji Haberleri

        Türkiye dronla tehditlere müdahalede ilke imza attı

        Türk savunma sanayisi bünyesinde insansız hava araçları konusunda oluşturulan kabiliyetlerle kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) kirleticilerin vakit kaybetmeden yerinde arındırılmasında (doğrudan dekontaminasyon) yenilikçi bir çözüme imza atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 12:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye dronla tehditlere müdahalede ilke imza attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İnsansız hava araçlarının KBRN tehditlere karşı kullanımında bugüne kadar ağırlıklı olarak keşif ve tespit odaklı uygulamalar öne çıktı. Zyrone Dynamics ise insansız hava araçları konusundaki kabiliyetlerini kullanarak farklı bir çözüm geliştirdi.

        Bu çabalar sonunda ortaya çıkan PUHU-KBRN insansız hava aracı, KBRN etkilerinin doğrudan dekontaminasyonu amacıyla tasarlanarak ürünleşen ve NATO envanterine giren ilk dron sistemi oldu. PUHU-KBRN, güvenlik güçlerinin farklı birimlerinin kullanımına sunuldu.

        KBRN alanında daha önce de birçok çalışmasıyla öncülük eden Zyrone Dynamics, 2021 yılında ZD100 platformu ile KBRN tehditlerinin dron tabanlı keşif ve ölçümüne yönelik Türkiye'de ve dünyada ilk uygulamalardan birini hayata geçirdi.

        REKLAM

        Bugüne kadar, tespit aşamasının ötesine geçerek dekontaminasyon görevini fiilen yerine getirebilen, operasyonel olarak olgunlaşmış ve güvenlik güçleri envanterine giren bir insansız hava sistemi ise bulunmuyordu. PUHU-KBRN, bu boşluğu kapatarak KBRN konseptinde paradigmayı değiştiren bir yetenek sundu.

        NATO'nun KBRN doktrinlerinin geliştirilmesinde görev alan "JCBRN Defence COE" tarafından daha önce yapılan değerlendirmelerde, mevcut dron teknolojilerinin yetersiz uçuş süresi ve menzil nedeniyle dekontaminasyon görevleri için uygun olmadığı, bu araçların KBRN sahasında yalnızca keşif amaçlı kullanılabileceği öngörülüyordu. PUHU-KBRN ise bu kabullere sahadaki performansıyla yanıt vermiş oldu.

        ZORLU ASKERİ STANDARTLARI KARŞILAYIP SERTİFİKALANDI

        PUHU-KBRN, NATO envanterinde bulunan 25 kilogram toz veya sıvı KBRN dekontaminasyon malzemesini, 10 kilometre mesafedeki kontamine bölgeye ulaştırabiliyor. Personel, araç, korunak, tesis ve arazi dekontaminasyonunu gerçekleştirdikten sonra ek bir şarj ihtiyacı duymadan güvenli bölgeye geri dönebiliyor. Bu operasyonel döngüyü tek sortide tamamlayabilen dünyadaki tek ürün olması, PUHU-KBRN'yi bu tür tehditlerle mücadelede güç çarpanı haline getiriyor.

        REKLAM

        Sistem, 2024 yılında envantere giren ZD300 platformu üzerine inşa edildi. PUHU-KBRN, CRPA anten sistemi, çoklu konum doğrulama, görsel navigasyon kabiliyetleri ile birlikte çok bantlı görüş hattı (LOS) ve görüş ötesi (BLOS) veri linklerini entegre şekilde kullanabiliyor. Üzerindeki yapay zeka bilgisayarı ve otonom beka sistemleri sayesinde, elektronik karıştırma ve aldatmanın yoğun olduğu ortamlarda görev icra edebilme kabiliyeti sunuyor.

        PUHU-KBRN'nin dikkati çeken bir diğer özelliği ise ortak faydalı yük arayüz mimarisine sahip olması. Bu sayede platform, yaklaşık 1 dakika gibi kısa sürelerde görev gereksinimine uygun faydalı yükle yeniden yapılandırılabiliyor. KBRN görevleri dışında, kargo ve çok amaçlı operasyonlarda ek bir hazırlık sürecine ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.

        Gelişmiş akıllı batarya ve enerji yönetim sistemi, PUHU-KBRN'in rakiplerinin erişemediği geniş sıcaklık aralıklarında görev yapabilmesini sağlıyor. Platformun bu kabiliyeti yüksek yoğunluklu toz, şiddetli yağmur ve zorlu çevresel koşullarda kesintisiz operasyon dahil olmak üzere, MIL-STD-810G askeri standardına göre test edilerek sertifikalandırıldı. Böylece PUHU-KBRN, KBRN operasyonlarının doğası gereği kaçınılmaz olan olumsuz çevresel şartlarda da uluslararası geçerliliğe sahip operasyonel güvenilirlik sunuyor.

        REKLAM

        PUHU-KBRN’nin NATO envanterine girmesi, insansız sistemlerin KBRN harekatındaki rolünü keşiften etki azaltma ve dekontaminasyona taşıyan kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

        PERSONEL TEHLİKELİ BÖLGENİN UZAĞINDA KALIYOR

        Zyrone Dynamics Kurucu Ortağı Murat Kanber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PUHU-KBRN’nin NATO envanterine girmesinin KBRN harekat anlayışında önemli bir eşik olduğunu söyledi.

        Bugüne kadar KBRN sahasında insansız sistemlerin ağırlıklı olarak keşif amacıyla kullanıldığını, asıl riskli aşama olan dekontaminasyonun insanlı unsurlarla yapıldığını ifade eden Kanber, "PUHU-KBRN ile bu zinciri kırıyoruz. Personeli ileri hatta sürmeden dekontaminasyon yapabilen, elektronik karıştırma ile toz ve yağmur gibi zorlu çevresel koşullarda görev icra edebilen ve bu kabiliyetleri MIL-STD-810G standardına göre sertifikalandırılmış bir insansız sistemden söz ediyoruz. Bu, yalnızca teknik bir kazanım değil, NATO KBRN doktrinleri açısından da doğrudan etki üreten bir dönüşüm." dedi.

        Sahada dekontaminasyon yapabilmenin zorlu performans değerlerine ulaşmayı gerektirdiğini vurgulayan Kanber, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu operasyonları yapabilmek için 2,5 metre yükseklikten uçmak gerekiyor. Özellikle araçların arındırılmasında 1 metreye kadar alçalmaya ihtiyaç bulunuyor. Bu performas değerlerine en fazla tarım dronları yaklaşabilir, ancak onlar da 10 kilometere gidip gelemiyor. Biz standart tarım dronunun 1 metrekareye atabildiği ilaç yoğunluğunun 25 katını atabiliyoruz. Sahada dekontaminasyon için gerekli olan görev konsepti hem ilk hem de tek olmamızı sağlıyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda yılın ilk kar yağışı etkisini giderek artırıyor

        İstiklal Caddesinden kar manzaraları İstanbulda, yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?