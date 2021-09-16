Koronavirüs salgını, dünya genelinde internet kullanımını da ciddi oranda artırdı. Peki bu artan kullanım ile birlikte hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde ortalama sabit ve mobil internet hızları nasıl değişti? İşte üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi gereken o tablo...

Speedtest servisi ile sabit ve mobil genişbant ağlarında hız testleri yapan uluslararası kuruluş Ookla’nın Küresel Hız Endeksi’nin Ağustos 2021 sonuçları açıklandı. 190'dan fazla ülkede 10 bini aşkın sunucu üzerinden yapılan testlere göre Ağustos 2021’de dünyanın mobil internetteki ortalama veri indirme (download) hızı, 56.74 Mbps’ye çıktı. Son bir yılda yüzde 63 artan bu rakam, Ağustos 2020’de 34.82 Mbps idi.

TÜRKİYE Sabit İnternet Hızı Ağustos 2020 Ağustos 2021 Değişim Download (Mbps) 27,95 40,58 45,2% Upload (Mbps) 7,57 14,22 87,8% Sıralama 101. 95.

YÜZDE 45'LİK ARTIŞ BİLE YETMEDİ...

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre sabit genişbant internette ise geçen yılın ağustos ayında 84.32 Mbps olan dünyanın ortalama download hızı, geçen ay itibariyle yüzde 31’e yakın artışla 110 Mbps’yi geçti. Veri yükleme (upload) hızlarına bakıldığında son bir yılda rakamlar mobilde 10 Mbps düzeyinden 12.61 Mbps’ye gelirken, sabit internette upload hızları ise yüzde 36’lık artışla, 44 Mbps’den, 60 Mbps’ye fırladı.

Peki bu son bir yılda Türkiye’nin ortalama internet hızı nasıl bir seyir izledi?

TÜRKİYE Mobil İnternet Hızı Ağustos 2020 Ağustos 2021 Değişim Download (Mbps) 36,54 47,43 29,8% Upload (Mbps) 15,03 16,78 11,6% Sıralama 49. 53.

Ağustos 2020’de 36.54 Mbps olan Türkiye’nin ortalama mobil download hızı, 47.43 Mbps’ye; sabit internette ise ortalama download hızı, 27.95 Mbps’den, 40.58 Mbps’ye yükseldi. Upload’ta ise bu hızlar sırasıyla 16.78 Mbps ve 14.22 Mbps oldu.

Türkiye'nin Hızı

Rakamlar, Türkiye’nin ortalama download hızında son bir yılda yüzde 30 ile yüzde 45’lik bir iyileşme olduğunu gösterse de ortalama hızlara bakıldığında, dünya ile aramızdaki farkın da giderek açıldığını gözler önüne serdi.

DÜNYA ORTALAMASI Sabit İnternet Hızı Ağustos 2020 Ağustos 2021 Değişim Download (Mbps) 84,32 110,24 30,7% Upload (Mbps) 44,08 60,13 36,4%

Geçen yıl Ağustos ayında sabit internet hızında dünya ortalaması ile Türkiye arasında 56 Mbps olan fark, geçen ay itibariyle 70 Mbps seviyesine kadar çıkmış oldu.

O ÜNVAN DA GİTTİ!

Genişbant internet hızlarında açılan makas, mobil internette de çarpıcı bir tablo ortaya çıkardı. Sabit internetin aksine mobil internet hızlarında dünya ortalamasının üzerine çıkabilen Türkiye, son bir yılda bu ünvanını da kaybetti.

Ağustos 2020’de Türkiye’de 36.54 Mbps, dünyada 34.82 Mbps olan ortalama mobil download hızı, Ağustos 2021 itibariyle Türkiye’de 47.43 Mbps olurken, dünyada 56.74 Mbps’ye çıktı. Geçen yıl dünya ortalamasını 1.72 Mbps çeken Türkiye, bu yıl ise 9.31 Mbps altına düştü.

DÜNYA ORTALAMASI Mobil İnternet Hızı Ağustos 2020 Ağustos 2021 Değişim Download (Mbps) 34,82 56,74 63,0% Upload (Mbps) 10,99 12,61 14,7%

Bu farkın oluşmasında henüz Türkiye’de olmayan ancak dünya genelinde bu yılın sonunda 500 milyonu aşkın abone sayısına ulaşması beklenen 5G belirleyici oldu.

Dünyanın Hızı

Ortalama internet hızına göre dünya sıralamasındaki yerine bakıldığında ise Türkiye mobil internette 140 ülke arasından 53., sabit internette ise 180 ülke arasından 95. sırada yer alabildi.

Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye’nin 47.43 Mbps olan ortalama mobil internet hızının bu alanda dünyanın en hızlısı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde 195.52 Mbps; yine Türkiye’nin 40.58 Mbps olan ortalama sabit internet hızının bu alanda dünyanın en hızlısı olan Singapur’da 262.20 Mbps olduğunu da belirtelim.