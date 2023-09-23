Filenin Sultanları Japonya karşısında! İşte Türkiye Japonya maçı şifresiz canlı yayın izleme ekranı
Türkiye Japonya Milli voleybol maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda ilk 5 maçını da kazanan Filenin Sultanları bu kez Japonya ile kozlarını paylaşıyor. 22 Eylül'de gerçekleştirilen Brezilya maçında 3-0 galibiyet elde eden Filenin Sultanları 23 Eylül Cumartesi günü Japonya ile karşı karşıya geldi. İşte 23 Eylül 2023 Cumartesi Türkiye Japonya Milli voleybol maçı canlı yayın izleme ekranı...
Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı canlı izleme ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda 6. maçına Japonya ile karşı karşıya geliyor. 20 Eylül'de Arjantin'i 3-1, 22 Eylül'de Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı. Filenin Sultanları Türkiye Japonya voleybol maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 13:30'da başlıyor. İşte Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı şifresiz canlı yayın izleme ekranı linki...
FİLENİN SULTANLARI JAPONYA KARŞISINDA!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?
Zorlu mücadele 23 Eylül Cumartesi günü yani bugün saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya