        Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi açıklandı!

        Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi açıklandı!

        TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı!

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 16:26 Güncelleme:
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026 finalinin yeri ve tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Türkiye Kupası'nda yarı final programı eşleşmeleri ise şu şekilde:

        5 MAYIS SALI:

        Beşiktaş-Konyaspor

        13 MAYIS ÇARŞAMBA:

        Gençlerbirliği-Trabzonspor

