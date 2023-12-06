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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda Göztepe, 1461 Trabzon'u eledi - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda Göztepe, 1461 Trabzon'u eledi

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Göztepe, sahasında 1461 Trabzon'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:40
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        Göztepe 3 golle turladı
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        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Göztepe ile 1461 Trabzon karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 3-0 kazandı.

        Göztepe'nin gollerini 63. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 78 ve 79. dakikalarda Traore kaydetti.

        Göztepe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki rakibi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5´inci dakikada sağ kanatta Yalçın´ın ortasında Kubilay kafayı vurdu, kaleye paralel giden topu 1461 Trabzon savunması son anda uzaklaştırdı.

        12´nci dakikada Traore´nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yunus Emre´nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        30´uncu dakikada rakiplerinden şık bir şekilde sıyrılan Mamah, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Nijeryalı futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

        53´üncü dakikada Yunus Emre´nin pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Traore bekletmeden vurdu, kaleci Ömer topu son anda kornere çeldi.

        57´nci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Ahmed´in pasında Yunus Emre kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yunus Emre´nin şutunda Ömer Kahveci gole izin vermedi.

        63´üncü dakikada Göztepe´nin golü geldi. Sağ çaprazdan Ogün şutunda savunmadan seken topa Kubilay kafayı vurdu, ağları sarstı: 1-0.

        75´inci dakikada Tijanic´in ara pasında kaleci ile karşı kalan Traore´nin yerden şutunda Ömer Kahveci bir kez daha gole izin vermedi.

        78´inci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Sağ kanattan gelişen atakta Traore, Ogün'ün yerden ortasında topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

        79´uncu dakikada fark üçe çıktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tijanic topu bomboş durumdaki Traore´ye verdi. Traore meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0.

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