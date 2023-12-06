Türkiye Kupası'nda Göztepe, 1461 Trabzon'u eledi
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Göztepe, sahasında 1461 Trabzon'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Göztepe ile 1461 Trabzon karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 3-0 kazandı.
Göztepe'nin gollerini 63. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 78 ve 79. dakikalarda Traore kaydetti.
Göztepe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki rakibi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5´inci dakikada sağ kanatta Yalçın´ın ortasında Kubilay kafayı vurdu, kaleye paralel giden topu 1461 Trabzon savunması son anda uzaklaştırdı.
12´nci dakikada Traore´nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yunus Emre´nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
30´uncu dakikada rakiplerinden şık bir şekilde sıyrılan Mamah, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Nijeryalı futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten oyun alanını terk etti.
53´üncü dakikada Yunus Emre´nin pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Traore bekletmeden vurdu, kaleci Ömer topu son anda kornere çeldi.
57´nci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Ahmed´in pasında Yunus Emre kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yunus Emre´nin şutunda Ömer Kahveci gole izin vermedi.
63´üncü dakikada Göztepe´nin golü geldi. Sağ çaprazdan Ogün şutunda savunmadan seken topa Kubilay kafayı vurdu, ağları sarstı: 1-0.
75´inci dakikada Tijanic´in ara pasında kaleci ile karşı kalan Traore´nin yerden şutunda Ömer Kahveci bir kez daha gole izin vermedi.
78´inci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Sağ kanattan gelişen atakta Traore, Ogün'ün yerden ortasında topu boş kaleye gönderdi: 2-0.
79´uncu dakikada fark üçe çıktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tijanic topu bomboş durumdaki Traore´ye verdi. Traore meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0.