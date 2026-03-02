Canlı
        Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 4 karşılaşmanın hakemleri açıklandı. Alanyaspor-Galatasaray mücadelesini Çağdaş Altay yönetecek.

        Kupada hakemler açıklandı

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftada yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

        Galatasaray’ın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı müsabakayı Çağdaş Altay, RAMS Başakşehir’in sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Ozan Ergün yönetecek.

        Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

        13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar

        15.30 İstanbulspor - Boluspor: Asen Albayrak

        20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Çağdaş Altay

        20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor: Ozan Ergün

