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        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin 598 megavata çıktı

        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin 598 megavata çıktı

        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, mayıs ayı sonu itibarıyla 125 bin 598 megavata yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Yenilenebilir Enerji Günü vesilesi ile yaptığı paylaşımda "Ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklarımızla yükseltmeye devam ediyoruz. Toplam elektrik kurulu gücümüz 125 bin 598 megavata ulaşırken bunun 78 bin 561 megavatlık büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluşturuyor. Sadece rüzgâr ve güneşte 42 bin megavatı aşarak önemli bir eşiği geride bıraktık. Böylece toplam kurulu gücümüzün üçte birinden fazlasını bu iki kaynaktan sağlıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için yerli ve temiz kaynaklarımıza yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin 598 megavata çıktı

        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın mayıs ayında da yükselişini sürdürerek 125 bin 598 megavata yükseldi.

        Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,6'sına karşılık gelen 78 bin 561 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,8 oldu.

        Güneşin Payı Yükseliyor

        Mayıs ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 899 megavat ile güneşin payı yüzde 21,4'e çıktı. 15 bin 122 megavata ulaşan rüzgârın payı da yüzde 12 olarak kaydedildi.

        Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise Mayıs'ta yüzde 33,4'lük pay ile 42 bin 21 megavata yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün 3'te 1'inden fazlası sadece rüzgâr ve güneşten oluştu.

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        "Önemli Bir Eşiği Geride Bıraktık"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Yenilenebilir Enerji Günü vesilesi ile yaptığı paylaşımda "Ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklarımızla yükseltmeye devam ediyoruz. Toplam elektrik kurulu gücümüz 125 bin 598 megavata ulaşırken bunun 78 bin 561 megavatlık büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluşturuyor. Sadece rüzgâr ve güneşte 42 bin megavatı aşarak önemli bir eşiği geride bıraktık. Böylece toplam kurulu gücümüzün üçte birinden fazlasını bu iki kaynaktan sağlıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için yerli ve temiz kaynaklarımıza yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

        2026 Mayıs ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şöyledir:

        KAYNAK KURULU GÜÇ (MW) PAY (%)
        Hidroelektrik 32.344 25,8
        Güneş 26.899 21,4
        Doğal Gaz 25.016 20
        Rüzgâr 15.122 12
        Yerli Kömür 11.565 9,2
        İthal Kömür 10.456 8,3
        Biyokütle 2.398 1,9
        Jeotermal 1.798 1,4
        TOPLAM 125.598 %100
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