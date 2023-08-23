Türkiye Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Türkiye Yunanistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçı için beklenen tarih geldi çattı. Grubundaki ilk 3 maçını kazanmayı başaran ve liderliği elinde bulunduran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Yunanistan karşısına çıkıyor. İşte, sporseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler...
2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grup aşamasında 4. maçlar gün itibariyle başlıyor. Turnuvaya oldukça iyi bir başlangıç yapan ve şimdiye dek karşılaştığı İsveç, Azerbaycan ve Çekya'yı mağlup etmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Yunanistan ile karşılaşacak. İşte, Türkiye Yunanistan voleybol milli maçına ilişkin detaylar...
TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Yunanistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçı 23 Ağustos Çarşamba günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde saat 18:00'de oynanacak.
TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Yunanistan milli voleybol maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
2023 AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI C GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 9
2- Almanya / 6
3- Azerbaycan / 3
4- Çekya / 3
5- İsveç / 3
6- Yunanistan / 3
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt