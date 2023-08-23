Türkiye Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Yunanistan voleybol milli maçı... - Voleybol Haberleri

Türkiye Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Yunanistan voleybol milli maçı... - Voleybol Haberleri

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2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grup aşamasında 4. maçlar gün itibariyle başlıyor. Turnuvaya oldukça iyi bir başlangıç yapan ve şimdiye dek karşılaştığı İsveç, Azerbaycan ve Çekya'yı mağlup etmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Yunanistan ile karşılaşacak. İşte, Türkiye Yunanistan voleybol milli maçına ilişkin detaylar...