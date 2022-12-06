Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik İşçi
ABONE OL

Türkiye’de asgari ücret gerçeği

Milyonlarca kişinin gözü yarın başlayacak asgari ücret tespit çalışmalarında. DİSK’in araştırmasına göre, asgari ücret giderek ortalama ücret haline dönüşüyor. 2012 yılında asgari ücret ortalama ücretin yüzde 44’ü iken 2020 yılında yüzde 73’e çıktı. Türkiye asgari ücrette 2012 yılında Avrupa’da 12 ülkenin önünde yer alırken, bu yıl en düşük üçüncü ülke durumuna geriledi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Türkiye’de asgari ücret gerçeği

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için yarın ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapacak. Komisyonda önceki yıllarda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ heyetine başkanlık eden Genel Eğitim sekreteri Nazmi Irgat’ın yerine bu yıl Genel Sekreter Pevrul Kavlak başkanlık edecek. Teknik çalışmalar Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in yerine atanan Sadettin Akyıl’ın başkanlığında yapılacak. İşveren kesimini de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Akansel Koç başkanlığındaki heyet temsil edecek.

Türkiye Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi, toplantı öncesi asgari ücretle ilgili kapsamlı bir araştırma yayımladı. Prof. Dr. Aziz Çelik, DİSK – AR uzmanları Deniz Beyazbulut ve Zeynep Kandaz tarafından hazırlanan araştırma, asgari ücretin neden milyonlarca kişi tarafından merak edildiğini ortaya koydu.

ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELİYOR

Asgari ücret dışındaki emek gelirlerinin asgari ücrete oranının gerilediği belirtilen araştırmada, ortalama memur maaşı 2002 yılında asgari ücretin yüzde 214 fazlası iken 2022 yılında yüzde 71 fazlasına gerilediği, ortalama kamu işçisi ücretinin de 2002’de yüzde 449 fazlası iken 2022’de yüzde 147’sine düştüğü kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İşgücü Maliyeti İstatistikleri ile Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına dikkat çekilen raporda, her iki araştırmaya göre de asgari ücret dışındaki ücretlerin baskılanarak asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği belirtildi. İşgücü Maliyeti İstatistikleri’ne göre 2012 yılında brüt asgari ücret brüt ortalama ücretin yüzde 44’ü iken 2016’da yüzde 53’e, 2020 yılında da yüzde 73’e yükseldiği kaydedildi. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2006 – 2021 sonuçlarına göre ise 2005 yılında aylık hanehalkı ferdi ücret ve maaş geliri asgari ücretin 2 katından fazla iken, 2020’de ortalama ücret ve maaş gelirinin asgari ücretin 1,7 katına gerilediği vurgulandı.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR ARTIYOR

Araştırmaya göre, 2021 yılı itibarıyla asgari ücretin yüzde 10 fazlası ve altında ücret alan işçilerin oranı yüzde 48,7. Özel sektör işçilerinin yüzde 21,7’si asgari ücrete erişemiyor. Özel sektörde asgari ücret ve altında ücretle çalışanların oranı yüzde 50,4, asgari ücretin yüzde 10 komşuluğunda ücretle çalışanların oranı ise yüzde 64,7 olarak hesaplandı.

İŞVEREN BANKADAN ÖDEDİĞİ PARAYI ELDEN ALIYOR

Asgari Ücretle çalışanların sayısının tam olarak hesaplanmasının zorluklarına işaret edilen raporda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı verilerin sadece kayıtlı işçiler için işverence bildirilen prime esas kazanç rakamlarını içerdiği vurgulandı. Bu verilerden asgari ücretin altında ücretle çalışanların sayısının tespit edilemediği kaydedilen raporda, bir yandan çift bordro uygulaması dolayısıyla bazı işyerlerinde gerçek ücretin altında kazanç bildirildiği, diğer yandan da bankadan ödeme zorunluluğu nedeniyle bankaya yatırılan ücretin bir kısmının daha sonra işverence geri alındığı, bu yöntemin son yıllarda bazı sektörlerde arttığının görüldüğü ifade edildi.

AVRUPA’DA EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET UYGULANAN ÜÇÜNCÜ ÜLKEYİZ

2012 yılında Avrupa’da Türkiye’den düşük asgari ücrete sahip 12 ülke var iken 2022 yılında Türkiye’den daha düşük asgari ücrete sahip Bulgaristan ve Arnavutluk’tan başka ülke kalmadı.

Türkiye’de avro cinsinden asgari ücret 2012 – 2022 yıllarını kapsayan dönemde yıllık ortalama yüzde 1 oranında geriledi. 2012’de 412 avro olan brüt asgari ücret, 2022 yılında 374 avroya düştü. Asgari ücret aynı dönemde Bulgaristan’da yıllık ortalama yüzde 9,4, Litvanya’da yüzde 12,1, Romanya’da yüzde 12,6 oranında arttı. Söz konusu dönemde asgari ücret Bulgaristan’da 148 avrodan 363’e, Romanya’da 157 avrodan 516’ya, Litvanya’da 232 avrodan 730 avroya yükseldi. 2012 yılında Türkiye’nin gerisinde olan Litvanya, Çekya, Estonya, Slovakya, Polonya, Hırvatistan, Romanya, Macaristan, Letonya ve Sırbistan 2012 yılında Türkiye’nin önüne geçti.

Raporda, Türkiye’nin döviz cinsinden ucuz işgücü cennetine dönüştüğü, asgari ücretin dolar karşısında gerilemesinin Türkiye’deki asgari ücretin Çin’deki ortalama asgari ücretin altına düşmesine sebep olduğu belirtildi. 28 Kasım 2022 tarihindeki döviz kuru üzerinden yapılan karşılaştırmaya göre, söz konusu tarih itibarıyla Çin’de ortalama asgari ücret 363 dolar iken Türkiye’de 358 dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aylık brüt asgari ücret (Euro)
2012 2015 2016 2020 2021 2022
Lüksemburg 1.801 1.923 1.923 2.142 2.202 2.313
Belçika 1.472 1.502 1.502 1.626 1.626 1.842
İrlanda 1.462 1.462 1.546 1.707 1.724 1.775
Hollanda 1.456 1.502 1.525 1.680 1.701 1.756
Almanya (*) 1.440 1.440 1.544 1.602 1.744
Fransa 1 1.458 1.467 1.539 1.555 1.646
ABD 998 1.035 1.154 1.122 1.057 1.210
İspanya 748 757 764 1.108 1.108 1.167
Slovenya 763 791 791 941 1.024 1.074
Yunanistan 684 684 684 758 758 832
Portekiz 566 589 618 741 776 823
Malta 685 720 728 777 785 792
Litvanya 232 300 350 607 642 730
Çekya 312 332 366 546 596 655
Estonya 290 390 430 584 584 654
Slovakya 327 380 405 580 623 646
Polonya 353 410 434 583 619 642
Hırvatistan 374 396 408 546 567 622
Karadağ 288 288 331 331 533
Romanya 157 218 232 461 467 516
Macaristan 323 333 351 452 476 504
Letonya 287 360 370 430 500 500
Sırbistan 234 235 234 344 366 402
Türkiye 412 424 519 383 347 374
Bulgaristan 148 184 215 312 332 363
Arnavutluk 152 157 160 209 245 269
(*) Almanya'da asgari ücret uygulaması 2015 yılında başladı
Kaynak: Eurostat

KAYITDIŞI ÇALIŞAN 4 KİŞİDEN 3’Ü ASGARİ ÜCRETE ERİŞEMİYOR

Kayıtdışı çalışanlarda asgari ücret ve altında ücret alanların oranı yüzde 84,7 oldu. Kayıtdışı çalışanların yüzde 23’ünün 2021 yılı itibarıyla 1.500 TL’nin altında gelir elde ettiği belirtildi.

25 ALTINDAN 9 ALTINA GERİLEDİ

Merkez Bankası’nın yıllık ortalama cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın alınabilirken 2022 yılında yıllık net asgari ücretle sadece 9 cumhuriyet altını alınabiliyor.

ASGARİ ÜCRETİN FERT BAŞINA GSYH’YE ORANI DÜŞTÜ

Araştırmaya göre, 1974 yılında kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 80,6’sı düzeyinde olan asgari ücret, 2016 yılında yüzde 59,7’ye, 2022 yılında GSYH’nın yüzde 43,7’sine geriledi. Asgari ücret kişi başına milli gelire göre artsaydı brüt asgari ücretin 2022 yılında 10 bin liranın üzerinde olması gerektiği belirtildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DİSK'in asgari ücret talebi 13.200 TL
SOSYAL GÜVENLİK DİSK'in asgari ücret talebi 13.200 TL
Memur ve emekli zammı son dakika haberleri: İşte beş aylık enflasyon oranına göre maaş zammı senaryoları! 2023 Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
SOSYAL GÜVENLİK Maaş zammı ne olacak?
Prim borcu olan EYT’liler dikkat!
SOSYAL GÜVENLİK Prim borcu olan EYT’liler dikkat!
EYT’lilerin kısmi emeklilik koşulları
SOSYAL GÜVENLİK EYT’li eksik primle nasıl emekli olur?
EYT için kredi çalışmalarına başlandı
SOSYAL GÜVENLİK EYT için kredi çalışmaları başladı
İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele Kurulu önerisi
SOSYAL GÜVENLİK İşyerinde şiddete dikkat!
TİSK'ten EYT ve asgari ücret açıklaması
SOSYAL GÜVENLİK TİSK'ten EYT ve asgari ücret açıklaması
Gözler asgari ücrette
SOSYAL GÜVENLİK Gözler asgari ücrette
''Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz''
SOSYAL GÜVENLİK ''Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz''
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile EYT ve asgari ücreti görüşecek
SOSYAL GÜVENLİK Külliyede kritik asgari ücret ve EYT toplantısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.