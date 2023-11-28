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        TürkTraktör üçüncü kez en yük kredi notunu aldı

        TürkTraktör, üst üste üçüncü kez AAA (tr) kredi notunu almaya hak kazandığını duyurdu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, TürkTraktör'ün ciro, kârlılık ve nakit akış metriklerini güçlendirme, tatmin edici özkaynak düzeyi ve likit pozisyonla desteklenen güçlü aktif kalitesi sayesinde en yüksek seviyedeki kredi notunu almaya hak kazandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 12:02 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:02
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        Üçüncü kez en yük kredi notunu aldı
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        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, TürkTraktör’ün Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu açıkladı.

        Şirket böylece üst üste üçüncü kez AAA (tr) olarak en yüksek seviyede puanlanmış oldu.

        JCR Eurasia değerlendirmesinde, TürkTraktör’ün ciro, kârlılık ve nakit akış metriklerini güçlendirme, tatmin edici özkaynak düzeyi ve likit pozisyonla desteklenen güçlü aktif kalitesi sayesinde en yüksek seviyedeki kredi notunu almaya hak kazandığını açıkladı.ş

        TürkTraktör’ün finansal açıdan da yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten TürkTraktör Mali İşler İş Lideri Federico Pamfili, "Üretim ve ihracatta rekorlarımızı tazelediğimiz 2023 yılını da güçlü ve sağlam finansallarla kapatmaya hazırlanıyoruz. Yatırımlarımızı artırmaya, dünya standartlarında ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

        JCR Eurasia Rating tarafından TürkTraktör'ün Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘J1+ (tr)’, görünümü ise Stabil olarak belirlendi.

        Japon FSA (Financial Services Agency) tarafından yetkilendirilen ve ABD SEC (Securitiesand Exchange Commission) tarafından tanınan uluslararası bir derecelendirme kuruluşu olan Tokyo merkezli JCR-ER, ayrıca, ESMA (European Securities and Markets Authority) tarafından da yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

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