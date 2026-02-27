Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.836,32 %-0,30
        DOLAR 43,9608 %0,09
        EURO 51,9901 %0,18
        GRAM ALTIN 7.323,44 %-0,12
        FAİZ 36,25 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 127,24 %1,47
        BITCOIN 67.693,00 %0,34
        GBP/TRY 59,3563 %0,07
        EUR/USD 1,1818 %0,18
        BRENT 71,22 %0,66
        ÇEYREK ALTIN 11.973,83 %-0,12
        Haberler Ekonomi Teknoloji Tuzla’da 1 milyonu aşkın akıllı telefon üretti - Teknoloji Haberleri

        Tuzla’da 1 milyonu aşkın akıllı telefon üretti

        Mıstaçoğlu Holding, İstanbul Tuzla'daki AGM Teknoloji fabrikasında 2024 yılının ikinci yarısından bu yana ürettiği 1 milyonu aşkın akıllı telefonla; yerli üretim kapasitesini büyüterek yaklaşık 400 milyon dolar değerinde üretim yaptı. Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, "Hedefimiz Türkiye'yi teknoloji üretim üssü haline getirmek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 10:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuzla'da 1 milyonu aşkın akıllı telefon üretti

        Mıstaçoğlu Holding, 2024 yılının ikinci yarısından bu yana 1 milyonu aşkın akıllı telefon ürettiğini bildirdi.

        2021 itibarıyla Singapur merkezli teknoloji markası OMIX'i bünyesine katan ve 2024 yıl sonu itibarıyla Çinli Oppo’nun telefonlarını üretmeye başlayan Mıstaçoğlu Holding’in üretim faaliyetleri, grubun teknoloji üretimi yatırımlarını yöneten şirketi AGM Teknoloji bünyesinde, İstanbul Tuzla’da bulunan 13 bin metrekarelik fabrikada gerçekleştiriliyor.

        DOĞRUDAN 1000 KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR

        AGM Teknoloji bünyesinde doğrudan 1000 kişi istihdam edilirken, tedarik zinciri ve yan sanayi etkisiyle birlikte toplam istihdam 2 bin kişiye ulaşıyor. Yerli cep telefonu üretimi, kısa vadede cari açığın azaltılmasına katkı sunan stratejik tüketici elektroniği yatırımları arasında yer alırken, Mıstaçoğlu Holding’in üretim kapasitesi sayesinde sadece cep telefonu üretiminde son bir buçuk yılda yaklaşık 400 milyon dolar değerinde üretim gerçekleştirildi. Her 14 saniyede bir akıllı telefon üretme kapasitesine sahip olan fabrikadaki faaliyetler; sarf malzemeleri, ambalaj ve kutu üretimi gibi alanlarda yerli tedarikçilere düzenli iş hacmi yaratarak çok katmanlı bir ekonomik değer oluşturuyor.

        ‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ TEKNOLOJİ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRMEK’

        Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu; yalnızca Türkiye’de değil, Kırgızistan’daki yatırımları ve Çin ile geliştirdikleri üretim iş birlikleriyle de bölgede güçlü bir oyuncu konumuna ulaştıklarını vurguladı. Aynı zamanda geçen ay itibarıyla DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Mıstaçoğlu, uluslararası üretim ve teknoloji ekosistemi içinde güçlü bir köprü kurduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        “Yerli üretim bizim için yalnızca bir ticari faaliyet değil, stratejik bir sorumluluk. Tuzla’daki 13 bin metrekarelik tesisimizde gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye’nin teknoloji üretim kapasitesini büyütüyor, genç mühendislerimizin gelişim yolculuklarını destekliyor ve iş birlikleriyle bilgi ve teknoloji transferini ülkemize kalıcı bir değer olarak kazandırıyoruz. Çin ile geliştirdiğimiz üretim modelleri ve Orta Asya’daki yatırımlarımız sayesinde Türkiye’yi bir teknoloji üretim üssü haline getirme hedefiyle ilerliyoruz. Üretim gücümüzü artırırken cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak, yerli tedarik zincirini güçlendirmek ve kalıcı bir sanayi kültürü oluşturmak önceliğimiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi