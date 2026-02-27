Tuzla’da 1 milyonu aşkın akıllı telefon üretti

Mıstaçoğlu Holding, 2024 yılının ikinci yarısından bu yana 1 milyonu aşkın akıllı telefon ürettiğini bildirdi.

2021 itibarıyla Singapur merkezli teknoloji markası OMIX'i bünyesine katan ve 2024 yıl sonu itibarıyla Çinli Oppo’nun telefonlarını üretmeye başlayan Mıstaçoğlu Holding’in üretim faaliyetleri, grubun teknoloji üretimi yatırımlarını yöneten şirketi AGM Teknoloji bünyesinde, İstanbul Tuzla’da bulunan 13 bin metrekarelik fabrikada gerçekleştiriliyor.

AGM Teknoloji bünyesinde doğrudan 1000 kişi istihdam edilirken, tedarik zinciri ve yan sanayi etkisiyle birlikte toplam istihdam 2 bin kişiye ulaşıyor. Yerli cep telefonu üretimi, kısa vadede cari açığın azaltılmasına katkı sunan stratejik tüketici elektroniği yatırımları arasında yer alırken, Mıstaçoğlu Holding’in üretim kapasitesi sayesinde sadece cep telefonu üretiminde son bir buçuk yılda yaklaşık 400 milyon dolar değerinde üretim gerçekleştirildi. Her 14 saniyede bir akıllı telefon üretme kapasitesine sahip olan fabrikadaki faaliyetler; sarf malzemeleri, ambalaj ve kutu üretimi gibi alanlarda yerli tedarikçilere düzenli iş hacmi yaratarak çok katmanlı bir ekonomik değer oluşturuyor.

‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ TEKNOLOJİ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRMEK’

Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu; yalnızca Türkiye’de değil, Kırgızistan’daki yatırımları ve Çin ile geliştirdikleri üretim iş birlikleriyle de bölgede güçlü bir oyuncu konumuna ulaştıklarını vurguladı. Aynı zamanda geçen ay itibarıyla DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Mıstaçoğlu, uluslararası üretim ve teknoloji ekosistemi içinde güçlü bir köprü kurduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Yerli üretim bizim için yalnızca bir ticari faaliyet değil, stratejik bir sorumluluk. Tuzla’daki 13 bin metrekarelik tesisimizde gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye’nin teknoloji üretim kapasitesini büyütüyor, genç mühendislerimizin gelişim yolculuklarını destekliyor ve iş birlikleriyle bilgi ve teknoloji transferini ülkemize kalıcı bir değer olarak kazandırıyoruz. Çin ile geliştirdiğimiz üretim modelleri ve Orta Asya’daki yatırımlarımız sayesinde Türkiye’yi bir teknoloji üretim üssü haline getirme hedefiyle ilerliyoruz. Üretim gücümüzü artırırken cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak, yerli tedarik zincirini güçlendirmek ve kalıcı bir sanayi kültürü oluşturmak önceliğimiz.”