Tuzlaspor: 2 - Manisa FK: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.
Tuzlaspor'un gollerini 9'da A. Umar ve 72'de Togui attı.
Manisa FK'nın tek golünü ise 12'de Djokanovic kaydetti.
Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetti.
Son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen İstanbul ekibi Tuzlaspor puanını 222ye çıkardı
Son 3 haftardı kazanamayan Manisa FK ise 23 puanda kaldı.