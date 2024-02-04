Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Tuzlaspor: 2 - Manisa FK: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Tuzlaspor: 2 - Manisa FK: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuzlaspor, Manisa'yı devirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

        Tuzlaspor'un gollerini 9'da A. Umar ve 72'de Togui attı.

        Manisa FK'nın tek golünü ise 12'de Djokanovic kaydetti.

        Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetti.

        Son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen İstanbul ekibi Tuzlaspor puanını 222ye çıkardı

        Son 3 haftardı kazanamayan Manisa FK ise 23 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı sokakta!
        Yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı sokakta!
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri