Twente: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler deplasmanda çıktığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de gol 72. dakikada penaltı vuruşu ile Edin Dzeko'dan geldi.

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan ve rakip filelere 21 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde sadece 2 gol gördü. Trendyol Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen Fenerbahçe, ilk 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi.