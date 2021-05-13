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Twitter, direkt mesajlar için sesli mesaj atma özelliğini getiriyor 

Twitter, direkt mesajlarda (DM) sohbet etmeyi daha kolay hale getirmek için DM’lere sesli mesaj özelliğini getirdi. Sosyal ağın bu yeni özelliği Türkiye ve Nijerya’da uygulanmaya başlandı.

Twitter, direkt mesajlar için sesli mesaj atma özelliğini getiriyor - Haberler
HABERTURK.COM

Sosyal ağ Twitter’a yeni bir özellik daha ekleniyor. Twitter son olarak, Direkt Mesajlarda (DM) sohbet etmeyi daha kolay hale getirmek için DM’lere sesli mesaj özelliğini getirdi.

Twitter tarafından yapılan açıklamada, bu denemenin 12 Mayıs’tan itibaren Türkiye ve Nijerya’da uygulanmaya başlandığı belirtildi.

KAYIT İÇİN 140 SANİYELİK SINIR

Sosyal ağdan yapılan açıklamada, yeni özellik ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Bu, insanlara ister hareket halinde olsunlar ister yazacak çok fazla şey olsun, kendilerini net ve hızlı bir şekilde ifade etmeleri için daha fazla imkan sağlayacaktır. ‘Hands free’ yani ‘eller serbest’ bir deneyim için, bir DM görüşmesinde, hesap sahiplerinin kayda başlamak için yeni ses kaydı simgesine bir kez dokunmaları yeterlidir. Tamamlandığında durdur simgesine dokunarak kaydı göndermeden veya silmeden önce kayıtlarını dinleme seçeneğine sahip olurlar. Alternatif olarak, ses kaydı simgesini basılı tutarak ve konuşmayı bitirdikten hemen sonra göndermek için yukarı kaydırarak da hızlı gönderebilirler. Her kayıt için 140 saniyelik bir sınır vardır. Herkesi, sesli mesajları kullanarak kendileri için önemli olan şeyler hakkında özel sohbetler başlatmaya teşvik etmek istiyoruz. Özelliğimizin Türkiye ve Nijerya’da nasıl kullanıldığını görmeyi ve bu denemeyle ilgili geri bildirimleri almayı dört gözle bekliyoruz.”

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