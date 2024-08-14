Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım U16 Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti - Basketbol Haberleri

        U16 Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

        Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Yunanistan'a 75-65 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 22:18 Güncelleme: 14.08.2024 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        U16 Milliler çeyrek finalde veda etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Nea Alikarnassos Arena'daki karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 37-34 önde tamamladı.

        Maçın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüremeyen ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 75-65 kaybetti.

        Organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak milli takım, 16 Ağustos Cuma günü İtalya ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı