Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Üç aylarda nasıl ibadet edilir: Dualar, namazlar ve sureler

        Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Üç aylarda nasıl ibadet edilir?

        İslam aleminde her yıl bolluk bereket ayı olarak bilinen üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başlıyor. Üç ayları ibadet ederek geçirmek isteyenler, yapılabilecek namaz, dua ve oruçları araştırıyor. İşte Üç aylarda yapılması gereken ibadet çeşitleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Recep ayı ile birlikte başlayan üç aylar 12 Ocak Cuma günü İslam aleminde kutlanacak. Üç ayların başlamasıyla beraber Recep ayında yapılabilecek ibadetler araştırılmaya başladı. Hz. Muhammed'in üç aylarda yerine getirdiği ibadetler, okunacak dualar ve sureler araştırmalar arasında yer aldı.

        2

        ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

        Üç aylarda Müslümanlar diğer aylara göre daha fazla ibadet ederler. Ayrıca Üç aylarda, dua ve tövbelerin daha çok kabul edileceğine inanılır.

        Hz. Muhammed Recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır" diye dua etmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tutmuştur.

        3

        ÜÇ AYLAR DUASI

        "Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

        TÜRKÇE MEALİ

        Üç Aylar girdiği zaman Hz. Muhammed şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

        Hz. Muhammed; başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

        4

        RECEP AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUALAR

        "Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

        Hz. Muhammed ümmetine şu duayı telkin etti:

        "Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

        Hz. Muhammed başka bir hadis-i şeriflerinde ise "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

        5

        ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

        Diyanet İşleri Başkanlığı üç aylarda oruç tutulması konusunda bazı bilgiler verdi; "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Muhammed, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

        Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Muhammed'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

        Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

        6

        ÜÇ AYLARDA ÇEKİLEBİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, 'Hazreti Muhammed, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir.

        Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.' açıklamasında bulundu.

        7

        Bazı vatandaşlar Recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Hz. Muhammed'e salat-ü selam getirirler.

        Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

        10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

        10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

        10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

        Bu ayda, Hatm-i Enbiya yapılabilir ve oruç tutulabilir. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        Petek, 20 yaşındaydı! Bu vahşet bitmiyor!
        Petek, 20 yaşındaydı! Bu vahşet bitmiyor!
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        Bilim insanları MS geninin 5000 yıl önceye dayandığını keşfetti
        Bilim insanları MS geninin 5000 yıl önceye dayandığını keşfetti
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Donald Trump yeniden mahkeme salonunda
        Donald Trump yeniden mahkeme salonunda
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"