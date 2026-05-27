Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,9041 %0,08
        EURO 53,4541 %0,17
        GRAM ALTIN 6.635,34 %-0,22
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,44 %-1,88
        BITCOIN 75.738,00 %-0,35
        GBP/TRY 61,7073 %0,14
        EUR/USD 1,1643 %0,10
        BRENT 96,31 %-3,28
        ÇEYREK ALTIN 10.848,78 %-0,22
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Uçak trafiği 5 yılda 8 milyona ulaştı

        Uçak trafiği 5 yılda 8 milyona ulaştı

        Türkiye'deki havalimanlarının sivil ticari uçak trafiği, 2021-2025 döneminde 8 milyon 80 bin 142'yi buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 12:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçak trafiği 5 yılda 8 milyona ulaştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Türkiye'de 58 havalimanı ile hizmet veren havacılık sektörü büyümesini sürdürüyor.

        Türkiye, son 5 yılda hava yolu yatırımlarında önemli projelere imza atarken bu dönemde Çukurova, Rize-Artvin ve Yeni Tokat havalimanları kullanıma sunuldu.

        Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu devreye alınan İstanbul Havalimanı, üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği Avrupa'da ilk havalimanı olarak öne çıktı.

        Antalya ve Esenboğa gibi havalimanlarında da yeni tesislerle kapasite artışı sağladı.

        Türkiye'nin sivil uçak trafiği, sektöre yönelik yeni yatırımlarla 2021-2025 döneminde önemli artış gösterdi.

        REKLAM

        Havalimanlarına iniş ve kalkış yapan sivil ticari uçak trafiği 2021'de 1 milyon 204 bin 618 olurken, bu rakam Kovid-19 Salgını'nın etkilerinin ortadan kalkmasıyla 2022'de 1 milyon 488 bin 626'ya çıktı.

        Uçak trafiği, 2023'te 1 milyon 685 bin 877'ye ulaşırken, 2024'te 1 milyon 772 bin 610 olarak kayıtlara geçti.

        Havalimanlarındaki yoğunluk, geçen yıl 2024'e göre yüzde 8,8 artarak 1 milyon 928 bin 411'e ulaştı.

        Böylece Türkiye'deki havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı 5 yılda 8 milyon 80 bin 142'yi buldu.

        Toplam trafiğin 4 milyon 290 bin 959'u iç hatlarda, 3 milyon 789 bin 183'ü ise dış hatlarda gerçekleşti.

        İstanbul Havalimanı, sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaparken, söz konusu dönemde bu havalimanından iniş-kalkış yapan uçak sayısı 2 milyon 277 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye'deki havalimanlarının 2021-2025 dönemine ilişkin sivil ticari uçak trafiği verileri şöyle:

        Yıllar İç Hat Dış Hat Uçak Trafiği
        2021 738.352 466.266 1.204.618
        2022 786.150 702.476 1.488.626
        2023 869.404 816.473 1.685.877
        2024 903.060 869.550 1.772.610
        2025 993.993 934.418 1.928.411
        TOPLAM 4.290.959 3.789.183 8.080.142
        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalyada kız istemede yakılan meşale yangın ihbarına neden oldu

        Antalyanın Serik ilçesinde kız isteme merasimi sırasında yakılan meşaleler mahalleli tarafından yangın sanılarak ihbar edildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Yağışlarla bitki örtüsü arttı, kene popülasyonu riski yükseldi
        Yağışlarla bitki örtüsü arttı, kene popülasyonu riski yükseldi
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Dayısını öldürdü, cesediyle 3 gün kaldı!
        Dayısını öldürdü, cesediyle 3 gün kaldı!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama