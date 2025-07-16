Ücretli çalışan sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Mayıs 2024'te 15 milyon 698 bin 674 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 15 milyon 883 bin 683 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 4,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.