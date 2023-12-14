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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu güncel puan durumu: Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu: Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırladı. 14 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak maç Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda kaçıncı sırada olduğu ve gruptan çıkmak ihtimalleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu güncel puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 23:07 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:07
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden heyecan son maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda H Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Spartak Trnava'yı ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberliği bulunan sarı lacivertliler Spartak Trnava karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, "Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?" İşte Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri...

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        FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        İlk 5 maç sonunda 9 puanla 3. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, grubundaki son maçı olan Spartak Trnava'yı mağlup etmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

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        Temsilcimiz, Spartak Trnava ile berabere kalması halinde ise Ludogorets'in yenilmesini bekleyecek ve grubu 2. sırada bitirecek. Sarı lacivertliler, söz konusu mücadeleyi kaybetmesi halinde ise Ludogorets'in Nordsjaelland'e farklı kaybetmesini bekleyecek.

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        FENERBAHÇE 1. YA DA 2. OLARAK TUR ATLARSA NELER OLACAK?

        Kanarya grubundan lider çıkarsa doğrudan son 16 turuna kalacak.

        2. bitirmesi durumunda ise play-offlara gidecek ve UEFA Avrupa Ligi'nden gelen 8 takımdan biriyle son 16'ya kalma mücadelesi verecek.

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        UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

        1- Fenerbahçe / 12 Puan Av 2

        2- Ludogorets / 12 Puan Av 0

        3- Nordsjaelland / 10 Puan Av 10

        4- Spartak Trnava / 1 Puan Av 1

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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