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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu maçları başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki play-off turu rövanş maçları başlıyor

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:47
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        Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu yarın oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turu rövanşında yarın 1 maç, 22 Şubat Perşembe günü ise 7 maç oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

        Play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        20.00 Gent (Belçika)-Maccabi Haifa (İsrail)

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        22 Şubat Perşembe:

        20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre)

        20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

        20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda)

        23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya)

        23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

        23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan)

        23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç)

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