Sevilla Manchester United maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunun en dikkat çeken mücadelesinde Sevilla ile Manchester United, yarı final için karşı karşıya geliyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği müsabakaya ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...