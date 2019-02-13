Süper Lig'de tartışmalara konu olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu müsabakaları itibariyle hayata geçti. UEFA, VAR sistemi için 6-7 Şubat'ta İspanya'nın Malaga kentinde toplantı yaparken FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek, hakem Barış Şimşek ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun da toplantıya katılmıştı.

Hakemlere VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hatırlatmalar yapılırken çevrim içi saha çalışmalarının da uygulanmıştı. Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, bu toplantıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar, Cüneyt Çakır'ın VAR yardımcılığı için düşünülen Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'i yetersiz bulduğunu öne sürdü. Çakar, Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'nde yöneteceği maçlarda VAR hakemlerinin Türk olmayacağını iddia etti.

BARIŞ ŞİMŞEK, VAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE GETİRİLMİŞTİ

Barış Şimşek geçen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Merkez Hakem Kurulu Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü olmuştu. VAR Koordinatörlüğü'nün yanı sıra Hakem İşleri Müdürlüğü görevine de getirilen Şimşek, 11 Şubat Pazartesi günü işbaşı yapmıştı.