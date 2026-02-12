UEFA'nın 50. Olağan Genel Kongresi, Belçika'da yapıldı

UEFA’nın 50. Olağan Genel Kongresi, Belçika'nın başkenti Brüksel’de yapıldı. Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, başkan vekili Zehra Neşe Kavak, dış ilişkiler kurulu başkan vekili Çağrı Kanver ve dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

Kongrenin açılışında konuşan Ceferin, "Real Madrid ve Barcelona'nın tekrar ailemize katılması beni şahsen çok mutlu etti. Dürüst olmak gerekirse, hepimiz bu anlaşmazlıklardan bıkmıştık. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile bazı anlaşmazlıklarımız oldu ancak şunu açıkça belirtmek isterim ki, kendimize, birbirimize olan saygımızı ve futbola olan sevgimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Bu durumun tek kazananı futboldur." ifadelerini kullandı.

Yerel lig maçlarının yurt dışında oynanmasına karşı çıkan Ceferin, "Yerel ligler güçlerini bölgelerinden, geleneklerinden ve maçlara giden taraftarlarından alır. Yerel maçları yurt dışına ihraç etmek kısa vadeli çıkarlar sağlayabilir ancak bağları zayıflatır ve sadakati aşındırır." dedi.