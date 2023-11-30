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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray'ın sahaya çıktığı günde grubun son durumu gündem olmuş durumda. İşte, hem Galatasaray'ın puanı ve sıralaması hem de gruptaki son görünüm ile bu akşamki maçların programı...