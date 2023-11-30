UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! 29 Kasım Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın 2. günü için heyecan dorukta. 8 maçın futbolseverlerle buluşacağı günde temsilcimiz Galatasaray da Manchester United ile kozlarını paylaştı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Son 16 turu yolunda hayati bir öneme sahip zorlu karşılaşma sonrası gruptaki görünüm ve temsilcimizin durumuna dair tüm bilgileri bir araya getirdik...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray'ın sahaya çıktığı günde grubun son durumu gündem olmuş durumda. İşte, hem Galatasaray'ın puanı ve sıralaması hem de gruptaki son görünüm ile bu akşamki maçların programı...
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)
3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç
2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç
4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç
KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Kopenhag Galatasaray A Grubu 6. maçı 12 Aralık 2023 Salı günü saat 23:00'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
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