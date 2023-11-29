UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın 2. günü için heyecan dorukta. 8 maçın futbolseverlerle buluşacağı günde temsilcimiz Galatasaray da Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Son 16 turu yolunda hayati bir öneme sahip zorlu karşılaşma öncesi gruptaki görünüm ve temsilcimizin durumuna dair tüm bilgileri bir araya getirdik...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray'ın sahaya çıkacağı günde grubun son durumu gündem olmuş durumda. İşte, hem Galatasaray'ın puanı ve sıralaması hem de gruptaki son görünüm ile bu akşamki maçların programı...
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)
2- Kopenhag / 4 Puan (-1 av)
3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)
4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)
GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Manchester United A Grubu 5. maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United (20:45)
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray (23:00)
GALATASARAY'IN MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Ziyech; Icardi