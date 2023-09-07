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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2023-2024 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve 32 takım 8 gruba ayrıldı. Geri sayımın başladığı devler liginde temsilcimiz Galatasaray da zorlu bir mücadele verecek. Peki, 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? Habertürk Giriş: 07.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:13 facebook

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Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bu ay itibariyle başlıyor. 32 takımın mücadele edeceği devler liginde Galatasaray da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve 3 yıl aranın ardından yeniden turnuvada boy gösterecek. Peki, özellikle sarı kırmızılı futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?

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ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecek. Bu aşamada 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecek. Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecek.